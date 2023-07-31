加入會員秒賺5千！金門女上投資網站拼命加碼　慘遭詐693萬

▲金門今年至7月30日止，警局已受理「假投資詐騙」50件，損失金額超過5289萬元。（圖／林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門一位女子上網應徵臉書社團的兼職工作，卻因而落入詐團陷阱，聽從指示上詐團網站投資693萬，以為自己連本金獲利近千萬元，直到要提領獲利被拒才知道被騙，憤而報警。根據金門警方統計，今年截至7月30日止，已受理50件「假投資詐騙」案，損失金額超過5289萬元。

住金門金湖鎮的女子小安(化名)於臉書社團看到一則介紹兼職工作的貼文，跟對方連繫後，依指示和暱稱「shan」的陌生人加為Line好友，「shan」又慫恿小安加入「欣榮科技公司」旗下的Kucoin網路平台，操作投資國際黃金。

小安聽從指示，於Kucoin網站申辦會員，馬上獲得5130元入會獎金，認為對方值得信賴，後續詐騙嫌犯再慫恿小安投資泰達幣，小安陸續匯款693萬後，興奮發現連本金獲利已近千萬，直到要提領獲利時，又被要求拿出10%保證金80萬元，才驚覺受騙，訴警偵辦。

根據金門縣警察局統計，從今年1月1日至7月30日止，金門縣民遭「假投資詐騙」已受理50件，損失金額超過5289萬元，呼籲民眾「天下沒有白吃的午餐」，投資應循合法、正常途徑，切勿輕信來路不明投資管道，若標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，必屬詐騙。