詐團新招有夠狂！網站遭封阻掛警語　竟瞎掰與165合作繼續騙





▲圖為刑事局外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局25日再對臉書求職廣告衍生的假投資詐騙提出預警！警方指出：高雄市一名30歲的服務業張姓女子，利用下班期間透過臉書找其他兼職工作，卻遭詐團以投資為由，邀約加入手機LINE群組，期間更以創設網站，偽造大量獲利等假象來騙取信任，被害人張女不疑有他，持續購買虛擬貨幣進行投資，直到該網站遭刑事局通報停止解析，並置換提醒警語畫面。

詐團居然搶先瞎掰「網站配合165專線升級」及「遭同行偽冒」等理由誤導張女持續購買虛擬貨幣，直到張女事後發現投資獲利無法出金時，才驚覺受騙，累計遭邀約投資詐騙新台幣20萬餘元。

據了解，目前刑事局與財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）及各大電信商共同合作，針對涉嫌詐騙網站執行網域封阻，當民眾瀏覽涉嫌詐騙網站時，即刻出現提醒警語，以避免民眾遭到詐騙。



刑事局也藉此案例呼籲，民眾所瀏覽網站出現165專線提醒警語時，應停止與該網站之客服、廠商聯繫，網友若有疑慮，可即撥打刑事局165反詐騙諮詢專線求證，避免再度被騙造成財損。

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