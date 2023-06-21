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黃子佼遭詐團冒用代言！刑事局啟動綠色通道　緊急移除6658則

▲刑事局緊急通報臉書台灣分公司緊急下架黃子佼等名人遭偽冒的投資廣告。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局緊急通報臉書台灣分公司緊急下架黃子佼等名人遭偽冒的投資廣告。（記者張君豪翻攝／下同）

記者張君豪／台北報導

黃子佼近日遭爆涉性騷，拍片道歉的同時也對演藝圈毀滅式爆料，警方也發現，最近團抓準台灣新聞時事，社群平台臉書接連出現偽冒「黃子佼」等知名人士邀約投資疑似詐騙廣告，刑事局接獲檢舉後，立即連繫美商Meta公司（臉書）啟動綠色通道通報機制，迅速完成下架。針對冒用名人名義之假投資粉絲專頁及廣告，今年起到6月21日，刑事局已移除6658則。

▲刑事局緊急通報臉書台灣分公司緊急下架黃子佼等名人遭偽冒的投資廣告。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局特別澄清：假投資詐欺廣告搶搭熱門新聞議題當事人，打詐國家團隊對此改變詐欺廣告需經被害人報案始蒐集聯繫下架機制，最新政策已經變成規範社群、廣告平台業者自律，第一時間實質審查廣告內容，將以《證券投資信託及顧問法》規範網路投資廣告須採實名制、加強網路平台業者須事前善盡審查責任及事後下架機制。

刑事局強調，詐欺犯罪戕害被害人財產安全及治安感受度，打詐國家隊需要民間企業一起配合，透過企業善盡社會責任、創造良好企業形象，共同為防堵詐騙訊息。

刑事局呼籲社會大眾，投資應透過合法管道賺取合理利潤，切勿輕信網路上冒假名人之推薦資訊，有關臉書平台名人粉絲專頁，民眾可辨別是否有「藍勾勾」標記，切勿相信名人分享高額獲利穩賺不賠等話術。小心求證仍為防詐之不二法門，民眾有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證，以免受騙。

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