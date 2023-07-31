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社會 社會焦點 保障人權

砂石車兄弟暴打貨車父子！他怒抄「電鋸」臉色猙獰　2分鐘片超驚悚

記者游芳男、趙蔡州／宜蘭報導

宜蘭頭城29日發生一起暴力事件，2輛砂石車駕駛與1輛貨車駕駛發生糾紛，雙方在頭城一間超商停車理論，下一秒砂石車駕駛突然衝下車，跑到貨車旁把貨車駕駛、副駕駛從車內拖下暴打，貨車駕駛被痛打後，一度想拿電鋸反擊，所幸被及時壓制。警方表示，4人互提傷害告訴，均依傷害等罪送辦。

▲▼貨車2男遭拉下揍趴！抄出「電鋸」反擊　影片曝光網全嚇壞。（圖／翻攝自臉書爆廢1公社）

▲貨車駕駛被痛打，怒拿電鋸嘗試反擊。（圖／翻攝自臉書爆廢1公社）

網友在臉書社團「爆廢1公社」轉貼這一起2分鐘的衝突影片，事件發生在29日下午5點17分左右，地點位在宜蘭縣頭城鎮濱海路三段一處超商前，2輛砂石車與1輛貨車疑似因超車問題發生糾紛，雙方一言不合在車來車往的馬路大打出手，整個過程都被後方路過的汽車拍下。

影片中可看見，砂石車28歲、26歲鍾姓兄弟（2人各駕駛1輛砂石車）停車後，馬上下車跑到貨車旁，把52歲貨車林姓駕駛從車內拖下暴打，貨車18歲林姓副駕駛（52歲林男兒子）見狀立刻衝下車加入戰局，但也很快被鍾姓兄弟2人壓制。

▲▼貨車2男遭拉下揍趴！抄出「電鋸」反擊　影片曝光網全嚇壞。（圖／翻攝自臉書爆廢1公社）

▲4人在街上打成一團。（圖／翻攝自臉書爆廢1公社）

52歲林男眼見在衝突中居於下風，竟趁隙從貨車車斗上拿出電鋸，更作勢要啟動電鋸反擊，不過被其中一名鍾姓男子及時制止，把他直接推到分隔島上壓制並搶走電鋸，才沒有讓衝突演變成流血事件。

礁溪警分局大溪派出所獲報後，立刻出動快打部隊7人前往處理，將鍾姓兄弟、林姓父子帶回，4人訊後互提傷害告訴，全案依傷害、強制、公共危險等罪移送法辦。

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