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賣擱卡！無聲掛斷、騷擾、酒空誤撥　南投119單日47%無故撥打

▲南投縣消防局籲請民眾切勿撥打119報案電話誤報、謊報或惡作劇。（圖／南投縣政府提供，下同）

南投縣消防局籲請民眾切勿撥打119報案電話誤報、謊報或惡作劇。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

防救災救護分秒必爭，但南投縣消防局指出，119報案電話遭無聲掛斷、惡意騷擾、酒醉異常、兒童嘻鬧撥打的比例偏高，過去甚至曾有一日內超過47%的來電皆屬誤報或無故撥打，包含惡意騷擾、酒醉異常者，特別呼籲民眾珍惜有限救災救護資源，切勿謊報、惡作劇撥打報案電話，否則依法最重可處5萬元罰鍰。

縣府消防局依據統計，以去年12月29日為例，當日全縣受理火災搶救、緊急救、災害搶救及其它案件共76件，但也接獲69通誤報或無故撥打119電話，其中無聲已掛斷達42通、惡意騷擾1通、酒醉異常4通、撥號錯誤也有10通，讓第一線忙碌應變的119派遺人員備感困擾與無奈。

▲南投縣消防局籲請民眾切勿撥打119報案電話誤報、謊報或惡作劇。（圖／南投縣政府提供）

消防局救災救護指揮科長張國洲提醒，112年最新修訂的《消防法》第36條規定：無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命教助緊急救護情事，處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，籲請民眾將資源留給最需要的人使用，讓消防人員能提供更快速、便捷、完善的服務。

▲南投縣消防局籲請民眾切勿撥打119報案電話誤報、謊報或惡作劇。（圖／南投縣政府提供）

消防局說明，民眾撥打119電話報案時，若提供人、事、時、地、物等資訊越詳細，消防人員越能及早趕到現場提供協助，請勿緊張、依119執勤人員的指示回答，才能發揮救災救護通報最快最確實的效果，也請大眾共同珍惜有限的救災救護資源，切勿謊報火災、惡意騷擾、兒童嘻鬧撥打119電話。

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