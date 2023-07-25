女山友屏東牛角灣溪溯溪　「一線天瀑布」滑倒受傷…消防急救援

▲屏東縣消防局牛角灣溪救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

1名山友到屏東縣瑪家鄉牛角灣溪溯溪，不慎滑倒受傷，無法站立，屏東縣政府消防局獲報出動大批隊員前往救援，發現她右腳膝蓋受傷，經包紮後以揹負方式並架設繩索將她輪流背負下山，送醫治療。消防局呼籲民眾前往牛角灣溪戲水烤肉，潛藏許多危機，要特別注意。

屏東縣政府消防局於21日下午14點36分接獲有山友於瑪家鄉牛角灣溪溯溪，從第三層一線天瀑布不慎滑倒，極需消防人員前往救助。立即派遣第一大隊、瑪家分隊、三地門分隊及特搜大隊共9車13警9義消前往救援。

消防人員到達後，發現是24歲的高雄市女性山友受傷，她表示，自己是在溯溪途中不慎滑倒，無法站立。經救護人員評估後發現，患者意識清楚、生命徵象穩定，右腳膝蓋約3*10公分撕裂傷，立即用彈性繃帶加壓止血，並架設繩索使用軟式擔架包覆救生衣，將她牽引至對岸，再以揹負方式並架設繩索，將她輪流背負下山，經包紮止血並固定患處後將她送醫治療。

消防局指出，牛角灣溪是溯溪戲水熱點，因路徑明顯，常常吸引許多民眾前來戲水，目前是暑假，天氣炎熱，吸引許多民眾前往戲水烤肉，但道路濕滑，潛藏許多在危機，特別呼籲請民眾休閒遊憩時務必注意環境狀況，從事健行活動應斟酌體能狀況，切勿強行，以免山難水溺事故發生。