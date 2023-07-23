台南大內遇見幸福夏酪　南消四大消防一起同樂

▲台南市消防局第四大隊大內分隊，於大內酪梨節至轄內公有市場辦理防災、防溺、防火宣導、用電安全、住警器及防範一氧化碳中毒等宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化民眾安全意識及使民眾體驗消防人員救人一命之辛勞，台南市消防局第四大隊大內分隊，於大內酪梨節至轄內公有市場辦理防災、防溺、防火宣導、用電安全、住警器及防範一氧化碳中毒等宣導，現場民眾除親自體驗CPR外，也專注聆聽各項宣導，讓民眾在參加節慶活動同時也可以獲取消防常識。

由於當前疫情已稍趨緩，讓許多民眾逐漸願意出門，大內區公所為推廣大內酪梨因此極力結合各項品牌特色來吸引民眾，故大內區公所舉辦「2023台南大內酪梨農業文化活動」。

本次活動除了黃偉哲市長親自到場外，大內分隊也把握此機會向民眾宣導正確的防災觀念，此次活動中分隊同仁講解如何購買及裝設住宅用火災警報器的技巧、火場逃生避難的觀念、防火正確觀念、防範一氧化碳中毒及了解瓦斯逾期鋼瓶與瓦斯行訂定定型化契約，使現場百餘名民眾受益良多。

第四大隊長蔡國保表示，希望多多透過類似機會向民眾傳達正確的觀念，並期待即日起對於自身防災意識、逃生警覺，以實際行動學習確保防災意識，加強災害應變推演，才能提昇組織消防力量，最終保障全體安全。

消防局長李明峯提醒民眾，「多一份消防安全常識，增一分居家生活安全」。另呼籲民眾應隨時注意颱風天氣預報，提高警覺，及早做好防颱準備；颱風警報發布後，如非必要應避免前往山區、河邊、海域等地方，從事登山、戲水、觀潮等戶外活動，以免發生意外。