苗條應召女落網「真實性別是男的」！當晚已有3人「男上加男」

▲一名身材苗條的應召女郎在路邊攬客被捕，沒想到真實性別竟是男的。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

廣東省陽江市的警方日前抓獲一名應召女郎，將人帶回警局調查，沒想到事後才知道面前留著秀髮的「正妹」竟是男性，且當天已經完成3次性交易，消息曝光後令人感到相當震驚。

▲這名身材苗條的「正妹」真實性別是男性，當天還已經完成3次性交易。（圖／翻攝微博）



綜合陸媒報導，廣東省陽江市的江城公安局近日組織掃黃行動，22日凌晨在中山公園附近的巷口發現一名身材苗條的「女子」，該名「女子」正站在街邊攬客、進行性交易，當場被逮了個正著，因此被帶回警局調查。

▲林男買了假髮、女裝，把自己打扮成女性化的模樣，藉此在路邊攬客。（圖／翻攝微博）



沒想到，事後經過詢問，這名「女子」的真實身分竟是39歲的林姓男子，且被逮以前已經完成了3次性交易，令人感到十分驚恐。

▲林男將買春的男性帶回套房性交易，當晚已賺了3次外快。（圖／翻攝微博）



林男落網後坦承，自己早就做過類似的事情，因為最近想要賺外快，所以才購買假髮、女性用品，把自己打扮成女性的模樣，想要重操舊業多賺點錢，沒想到剛出來就被抓到。

由於林男違反了大陸相關的法令，因此被處以行政拘留12天，目前還沒有出來，為了一時快錢落得如此下場，得不償失。