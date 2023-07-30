「亞尼克夢想村」結束營業是誤傳！文化局說明「老房子運動」細節

▲「亞尼克夢想村」原先傳出結束營業，其實是品牌更名整併，造成虛驚一場。（圖／翻攝自亞尼克夢想村粉絲專頁）

記者林育綾／台北報導

位於台北陽明山的「亞尼克夢想村」29日臉書粉專突發出公告，將於7月31日結束營業，讓一票粉絲以為結束19年歷史而惋惜；不過今（30）日粉專小編將舊貼文刪除，並出面解釋「夢想村將在8/1回歸亞尼克品牌」，因此門市還在，「造成誤解，小編跟大家說聲抱歉」。而北市文化局也出面對此回應說明。

亞尼克夢想村位於陽明山仰德大道巷弄內，原為50年代美軍宿舍遺址，經老房子文化運動後，亞尼克將其整治為咖啡甜點店，受到不少民眾喜愛。不過，亞尼克夢想村29日突然在臉書發出公告，將於7/31結束營業，還表示「感謝各位支持，我們珍重再見」，消息一出讓許多粉絲感到惋惜。

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▲亞尼克夢想村突發出停業公告。（圖／Facebook／亞尼克夢想村）



不料30日清晨亞尼克夢想村粉專再度發文，「深夜驚動大家了，因為上一篇內容上讓大家造成誤解，小編跟大家說聲抱歉，為了深耕品質、提升顧客體驗，夢想村將在8/1回歸亞尼克品牌，原本儲值或有購買寄派塔套餐的粉絲還是可以到亞尼克門市使用」，網友留言問「所以到底陽明山門市還會在嗎？」小編也回覆「會，陽明山門市還會在哦」。

▲「亞尼克夢想村」發出結束營業公告，驚動一票網友。小編後續道歉表示，其實是品牌更名整併。（圖／Facebook／亞尼克夢想村）

針對「亞尼克夢想村」誤傳7月31日結束營業事件，台北市文化局也在今（30）日回應說明，「亞尼克夢想村」是文化局「老房子運動」簽約團隊，雙方契約至9月底結束，據了解7月31日係亞尼克集團內部品牌更名整併，並非於7月底即結束服務。

北市文化局表示，「亞尼克夢想村」位於陽明山美軍宿舍群文化景觀範圍內，該宿舍群所有人為臺灣銀行，過去因長期閒置，文化局於2013年前後主動與臺灣銀行洽談代管，以「老房子計畫」專案辦理文化資產活化，並透過文資法102條規定，以修復資金折抵租金模式，協助媒合民間專業團隊進駐使用。

除了「亞尼克夢想村」以外，美軍宿舍群中尚有「戲咖啡」、「BRICK YARD 33 1/3美軍俱樂部」等品牌也是依循同一模式，從調查研究、計畫審查、修復工程、開幕營運、績效評估等，都是在文資專家學者指導下，由文化局代管台銀資產引進老房子計畫的成果。

不過臺灣銀行與文化局之代管契約即將於112年9月30日到期，文化局曾於112年中去文臺灣銀行，詢問相關房產是否依循過去模式續由文化局代管，並續行招募下階段之營運團隊。但臺灣銀行於7月回函表示，將收回自辦。文化局亦立即通知各營運團隊，房舍期滿後將返回臺銀，若仍有營運意願，請洽臺銀進行後續契約之洽談。

另外，有部分老房子營運團隊表示，臺銀目前承租方式為「純標租」，似未引入文資法102條修復費用可扣抵租金模式，與文化局代管時期引入民間資源挹注修復及維護成本，達成雙贏之理想不同。文化局表示，將請臺銀慎重考量，文化資產修復及維護不易，老房子模式除可降低資金門檻，增加民間團隊投入文資活化領域的意願以外，也是所有權人與營運團隊雙方可就營運內容進行協調，進而確保一定程度的公益性、理想性的重要機制。

▼「亞尼克夢想村」臉書重新發文，說明門市並未結束營業。