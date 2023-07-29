　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陽明山「亞尼克夢想村」7／31結束營業！19年人氣甜點店走入歷史

▲▼亞尼克夢想村（圖／翻攝自亞尼克夢想村粉絲專頁）

▲亞尼克夢想村。（圖／翻攝自亞尼克夢想村粉絲專頁）

記者閔文昱／綜合報導

位於陽明山仰德大道巷弄內的亞尼克夢想村，原為50年代美軍宿舍遺址，經老房子文化運動後，亞尼克將其整治為咖啡甜點店，身受不少民眾喜愛。不過，亞尼克夢想村29日發出公告，將於7/31結束營業，結束19年歷史，消息一出讓許多粉絲感到惋惜。

亞尼克夢想村29日在臉書發出公告指出，衷心感謝大家一直以來的支持，亞尼克夢想村將於7/31結束營業，回歸於亞尼克，「與你們一起創造的回憶，難以忘記，亞尼克夢想村，感謝各位支持，我們珍重再見。」消息一出，不少網友紛紛感嘆「好可惜喔，我還去做過幾次DIY，很喜歡欸」、「儲值的怎麼辦」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲亞尼克夢想村發出停業公告。（圖／翻攝自亞尼克夢想村粉絲專頁）

▲亞尼克夢想村發出停業公告。

亞尼克夢想村建築為美國南方城郊住宅風格，興建於1950年代，原本是陽明山美軍宿舍群，提供給美國軍眷居住使用，但在台美斷交後遭到塵封，經過數十年的時間才解禁，並經政府劃定為文化景觀，由亞尼克菓子工房團隊負責整修經營為「亞尼克夢想村」美式塔派專賣門市，但隨著陽明山店點熄燈，未來民眾只能到板橋環球店回味。

另外，針對有民眾詢問儲值一事，亞尼克夢想村小編也回應，「回歸亞尼克品牌名下，所以在亞尼克門市皆可以使用哦。」

ET快訊
女星遭偷拍！陌生男「一路跟到淋浴間」
中華隊世大運單日勇奪3銀、3銅　楊勇緯錯過「台灣首金」
陽明山「亞尼克夢想村」吹熄燈號！最後營業時間曝
死前狂嘿咻！　海牛兄弟「激烈性愛」肛裂喪命
羅志祥突喊：要公布一件大事！上萬觀眾暴動
大直橋下漂浮屍！家屬悲慟認屍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陽明山「亞尼克夢想村」7／31結束營業！19年人氣甜點店走入歷史

鬼月4生肖容易卡陰　「這3時辰」出生也要小心煞到

快訊／台中1區突停電！牛排館客人「黑暗中用餐」影響3919戶

鹽舞台登場　「2023鹽田‧夕陽‧享樂」來台南北門Chill一夏

暴雨狂襲中台灣！台中、彰化「水淹小腿肚」　路樹砸毀休旅車

台登山家呂果果無氧登頂「殺人峰」　下山一度失聯！網見照片嚇壞

快訊／12縣市「豪大雨特報」！對流雨彈晚間狂炸　最新警戒區域曝

颱風離開報復性出遊！墾丁大街「擠滿人龍」震撼畫面曝

快訊／11縣市豪大雨特報！對流雲系發展旺雨勢強襲　最新警戒區曝

北藝中心頂樓花園首開放！「給植物的音樂會」邀人類帶盆栽參加

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

郭書瑤愛單身「姐妹萬能要男友幹嘛」　親弟缺錢捲共諜案？..求饒：我心好累！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

男自製「摩艾大麻巧克力」　為七夕客製化？1顆5千

聽到要散步懶惰汪秒趴地裝睡！狗姐姐等到氣炸幫爸「合力拖走」

大谷翔平成史上第一人！　大聯盟首場完封勝+單場雙響砲

陽明山「亞尼克夢想村」7／31結束營業！19年人氣甜點店走入歷史

鬼月4生肖容易卡陰　「這3時辰」出生也要小心煞到

快訊／台中1區突停電！牛排館客人「黑暗中用餐」影響3919戶

鹽舞台登場　「2023鹽田‧夕陽‧享樂」來台南北門Chill一夏

暴雨狂襲中台灣！台中、彰化「水淹小腿肚」　路樹砸毀休旅車

台登山家呂果果無氧登頂「殺人峰」　下山一度失聯！網見照片嚇壞

快訊／12縣市「豪大雨特報」！對流雨彈晚間狂炸　最新警戒區域曝

颱風離開報復性出遊！墾丁大街「擠滿人龍」震撼畫面曝

快訊／11縣市豪大雨特報！對流雲系發展旺雨勢強襲　最新警戒區曝

北藝中心頂樓花園首開放！「給植物的音樂會」邀人類帶盆栽參加

黃豪平用「難聽字眼」狠嗆陳芳語！二度愧疚道歉：變成我憎惡的人

被詹皇收編！吹耳哥：他沒受傷我們2019就奪冠了

小資族理財》胡偉良／用錢生錢　「利用」你的金融工具

婦墜大肚溪搜救6天未尋獲　消防員：恐被大水沖走　

韓網傳太妍不跟SM續約了！　「SM家族演唱會名單」曝光後掀議

YAMAHA「NMAX 125」日本新年式小漲2500元！取消貴族白推深藍新色

中華隊世大運單日勇奪3銀、3銅　楊勇緯錯過「台灣首金」

《Barbie芭比》金句盤點：女人要有錢，但又不能張口要錢，否則就是俗

台中女騎士遭左轉車擊落！「油門線插進腿裡」還被輪胎壓住

陽明山「亞尼克夢想村」7／31結束營業！19年人氣甜點店走入歷史

生活熱門新聞

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

「3碗白飯+炒羊肉」吃完免費！他喊下次不敢了

國家警報響了！雷雨彈轟2縣市　防雷擊、淹水

卡努「從頭頂過」連一周甩雨　有颱風假？氣象局：連海警機率都低

92億股息入帳！郭台銘親曝要怎麼花

鳳梨床伴喊告　馮語婷再放話「公開身分」

基隆女買內衣1380元→190萬！店員開錯發票慘了

哪一道熱炒料理最代表台灣？網：它秒消失

颱風前「帝爺公蛇」現身　專家：這2個月要注意

卡努將跨中颱！　最新路徑曝光「觸及台灣北部海面」

雨區擴大！10縣市大雨特報　最新警戒區出爐

午後對流雨開轟！9縣市大雨特報　雨下到入夜

12星座「最新一周運勢」！雙魚小心惹麻煩

更多熱門

相關新聞

Lady M、亞尼克夢想村插旗信義遠百A13

Lady M、亞尼克夢想村插旗信義遠百A13

遠百信義A13即將在本週三（12月25日）正式開幕，駐點美食品牌餐廳備受期待。其中，來自紐約的甜點品牌「Lady M」及亞尼克旗下品牌「亞尼克夢想村」全台第3門市也終於曝光，不僅坐擁超優美環境，為慶祝開幕祭出之新品也是令人超心動。

美軍宿舍變鬼屋！夢想村免費體驗

美軍宿舍變鬼屋！夢想村免費體驗

初戀了！全台精選8家人氣檸檬塔

初戀了！全台精選8家人氣檸檬塔

關鍵字：

亞尼克夢想村

讀者迴響

熱門新聞

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

36歲爸帶女兒出嫁！網傻：比新郎還帥

男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮他自豪

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

鳳梨控她「分手後還要錢」　罔腰怒曬截圖證據反擊

日氣象廳：卡努31日轉強颱　接近台灣時間曝

即／躲警追緝衝出交流道　駕駛不治

林志玲最新貼文「突PO凸肚照」

即／北市1男聚餐突墜樓！朋友嚇到腿軟痛哭

1度電5.5元！租屋妹「冷氣只吹29度」　房東傻眼了

瑤瑤分手8個月後「胸前全透膚」前男友反應曝

不滿大谷挨轟　藍鳥球星：他X的

罔腰對話鳳梨私訊「錄影全上傳」！

日男星「節目嗆爆福原愛」！權威律師警告了

身分證中2碼　火鍋升級藍鑽蝦吃到飽　

更多

最夯影音

更多
ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金
颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

郭書瑤愛單身「姐妹萬能要男友幹嘛」　親弟缺錢捲共諜案？..求饒：我心好累！

郭書瑤愛單身「姐妹萬能要男友幹嘛」　親弟缺錢捲共諜案？..求饒：我心好累！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面