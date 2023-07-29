陽明山「亞尼克夢想村」7／31結束營業！19年人氣甜點店走入歷史

▲亞尼克夢想村。（圖／翻攝自亞尼克夢想村粉絲專頁）

記者閔文昱／綜合報導

位於陽明山仰德大道巷弄內的亞尼克夢想村，原為50年代美軍宿舍遺址，經老房子文化運動後，亞尼克將其整治為咖啡甜點店，身受不少民眾喜愛。不過，亞尼克夢想村29日發出公告，將於7/31結束營業，結束19年歷史，消息一出讓許多粉絲感到惋惜。

亞尼克夢想村29日在臉書發出公告指出，衷心感謝大家一直以來的支持，亞尼克夢想村將於7/31結束營業，回歸於亞尼克，「與你們一起創造的回憶，難以忘記，亞尼克夢想村，感謝各位支持，我們珍重再見。」消息一出，不少網友紛紛感嘆「好可惜喔，我還去做過幾次DIY，很喜歡欸」、「儲值的怎麼辦」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲亞尼克夢想村發出停業公告。

亞尼克夢想村建築為美國南方城郊住宅風格，興建於1950年代，原本是陽明山美軍宿舍群，提供給美國軍眷居住使用，但在台美斷交後遭到塵封，經過數十年的時間才解禁，並經政府劃定為文化景觀，由亞尼克菓子工房團隊負責整修經營為「亞尼克夢想村」美式塔派專賣門市，但隨著陽明山店點熄燈，未來民眾只能到板橋環球店回味。

另外，針對有民眾詢問儲值一事，亞尼克夢想村小編也回應，「回歸亞尼克品牌名下，所以在亞尼克門市皆可以使用哦。」