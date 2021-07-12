迎接明天微解封　3張圖看北市開放、暫停場所：動物園還不能去

▲兒童樂園還是暫停開放。（圖／記者劉亮亨攝）



記者許展溢／台北報導

全國三級警戒雖延長至7月26日，但不少縣市各場所都將在明（13日）起微解封，台北市部分，市立圖書館提供借還書服務，山區涼亭開放，公園部分區域則可申請拍片，但兒童新樂園、動物園、天文館等處還是暫停開放。

教育局表示，目前還是配合中央三級警戒停課至7月26日，包含幼兒園及補習班，所屬機關動物園、青發處、天文館、兒童新樂園仍關閉，校園戶外操場也不能進入，只有圖書館有提供臨時櫃台借還書，但要記得「先預約，後取書」，讀者不入館，會在各館入口將設置臨時櫃台，並採分流制度，身分證號碼尾數單號者一、三、五取書，雙號者二、四、六取書，星期日單雙數皆可取書。

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▲北市工務局指出，將開放山區涼亭供大眾使用。（圖／台北市工務局提供）



北市工務局指出，公園設施仍維持三級警戒延長暫停開放，但開放山區涼亭供大眾使用，另外，公園部分區域亦可供室外劇組申請拍攝作業(不包括公園暫停開放區域)。

工務局進一步說明，北市公園內涼亭、兒童遊戲場、體健設施及運動場地（如溜冰場、籃球場、羽球場）考量全國仍在第三級警戒，故暫停開放使用，後續視疫情狀況另決定開放時間，現場並設立告示牌說明，請民眾配合防疫。公園公廁、步道、草皮、山區步道等公共場域仍維持開放供民眾使用，並會同時加強公廁清潔及消毒頻率。

▲▼北市教局表示，只有圖書館有提供臨時櫃台借還書。（圖／台北市教育局提供）



北市文化局表示，所轄美術館、表演及展覽場域等藝文場館自13日起適度解封開放，包括台北市立美術館、台北市立文獻館、台北當代藝術館、北投溫泉博物館、梅庭等展覽場館，原則採預約參觀制，原則以每時段2小時為單位，場次間進行清場消毒，同時展場內須保持單一出入口、觀眾間至少1.5公尺以上社交距離、各展間容留人數不超過100人。

文化局提到，各表演場館如北流中心、水源劇場、文山劇場等僅開放表演團隊及工作人員進行閉門排練、攝（錄）影或線上直播，不開放觀眾入館，並以每人1.5公尺之空間密度限制場館容留人數，工作期間至少每7天安排1次篩檢，如因作業需要未能配戴口罩之演職人員，則須於入館首日提供快篩或PCR檢測報告，同時避免共用穿戴、互動觸控式器具。