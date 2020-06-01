專為兒童量身打造　龍山文創基地「小美學校」開課了

▲小美學校「微美展-從生活開始」展覽，以生活為起點認識生活中的美感，提供市民新的美學空間。。（圖／台北市文化局提供）

生活中心／綜合報導

臺北市政府文化局2020美學教育扎根計畫，在龍山文創基地打造專為兒童美感設計的「小美學校」，將自6月開課！

小美學校設置供全齡市民互動體驗的「微美展-從生活開始」常設展，並針對幼兒園及國小教師，特別是非美術專業背景老師，提供6梯次研習營，希望老師將課程帶回學校，讓更多孩童學習不一樣的美學教育；同時開設多達90場免費美學課程，邀請大小朋友一起參加。

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▲以龍山寺為背景的數位互動區，可自由的彩繪屬於自己的動物，並即時投影至動畫中。（圖／台北市文化局提供）



文化局推廣美學教育扎根已進入第4個年頭，累積豐碩教案成果，小美學校以美感課程出發，規劃具教育功能的情境式美學展覽，常設互動展「微美展-從生活開始」是讓觀眾可以動手體驗美感概念，展區共有8種可以動手實作的體驗區。

參觀者可循序透過視覺體驗「形狀/形體」、「色彩/色光」、觸覺感受「材質/質感」、從平面到立體的「結構/構造」展區，在邊做邊玩邊思考的過程中，認識基礎美感。另外具時代感的「數位動漫」展區中，以龍山寺為背景設置高科技投影裝置，參觀者只要挑選喜歡的動物輪廓並為其上色，就會出現奇想式動物在龍山寺前奔跑，整點時還有動物集合報時秀，適合親子同遊體驗。

▲大人小孩都可以從展區實際體驗、認識構成美感的基本要素。（圖／台北市文化局提供）

▲親子一起動手體驗過程，並認識美的不同形式 。（圖／台北市文化局提供）

除在展區親身體驗美感基本要素外，小美學校結合藝術家及美感師資，開設多種美學課程，包含藝術家工作坊、親子美感共學課程、兒童美學夏令營和在地美學工坊，透過美感引導和結合在地文化特色的親子共學課程，深度了解生活中的不同美感。

6月起至年底每月皆有精采課程，6月共計有9堂課程，包括結合萬華青草文化與知名冰果特色的美感課程；從點線面概念出發，啟發孩童美感認知的美感體驗、透過視覺與觸覺的觀察開設城市拓印等。

本活動將依中央流行疫情指揮中心5月26日解封指引辦理；參與活動前測量體溫、手部酒精消毒、實名制登記，並全程配戴口罩、保持社交距離，並將視疫情滾動式修正，如有本土案例發生，即修正活動辦理方式及期程，活動報名及異動相關資訊請上「設計臺北Design For Taipei」粉絲專頁查詢。



「小美學校」展覽資訊：

「微美展-從生活開始」常設展:龍山文創基地(臺北市萬華區西園路一段 145 號 B2，捷運龍山寺站1號出口)

開放時間: 11:00-19:00(週一休館)。