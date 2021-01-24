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北市國樂團爆用公帑招待政商貴婦　團長聲明不是為個人：很挫折

▲▼台北市立國樂團團長鄭立彬。（圖／翻攝台北市立國樂團官網）

▲台北市立國樂團團長鄭立彬。（圖／翻攝台北市立國樂團官網）

記者許展溢／台北報導

台北市立國樂團團長鄭立彬遭媒體爆今年4月任期就要屆滿，卻疑似在去年12月在國家音樂廳利用公家資源，在上班時間以媒體發布會之名，行經營個人關係之實，花了十幾萬元買餐點和酒招待政商貴婦。鄭立彬向《ETtoday新聞雲》回應，此事爆發覺得很挫折，初衷只是想要讓小眾的國樂可以讓更多人認識。

鄭立彬說，活動的主要目的，是為感謝該團去年9月成立「企業之友會」以來，企業大宗購票與協助開發觀眾，也邀請媒體到場，為1月29至31日於中山堂中正廳4場音樂劇「當金蓮成熟時」訊息發布，只是希望讓現場看到的人，若喜歡可直接購票。

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對於媒體提到當天根本沒有任何一家的記者到場，鄭立彬表示，有發邀請，但確實只有一家到，對於這些事當然是有點挫折，在公家機關做事難免也是會遇到這些事，並強調，初衷只是希望把這些關係留給樂團和接下來的團長，讓更多人認識國樂，藉由小型演出更近距離認識音樂家。

鄭立彬也透過回應稿說明，此次活動採購之場租、餐食與飲料等項，其中場地，是由該團直接向兩廳院洽租，另餐食與飲料由兩家不同業別廠商提供，且兩項採購金額合計未逾公告金額十分之一，各項需求均由本團依法直接向各供應廠商辦理採購，無規避採購之必要。其中，飲料最終採購金額為新台幣19,798元，並不含酒精飲品，酒水是由企業贊助提供現場來賓飲用，另企業亦贊助演出攝影紀錄與多位現場服務及接待人員。

回應搞提到，長久以來，國樂主要的欣賞族群始終停留在學生及國樂學習者，亟待開發更多觀眾以利國樂大環境的發展，該團2020/21新樂季起推動企友會，目的在結合企業人士的力量與觸角，以企業經營的思維協助本團推展國樂，開發國樂欣賞人口，讓國樂擺脫小眾欣賞的現況，改變國樂觀眾結構，翻轉國樂品牌的目標，9月成立以來，確實對於樂團行銷與票房成績有所助益。鄭立彬4月30日即將任期屆滿，成立企友會與舉辦沙龍音樂會，並非為了即將離任職位的個人，是希望為後續接任者與國樂團留下企業推廣的基礎。

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