挑戰三觀禁片！傳奇大師寺山修司重要遺作　「2020台北文學閱影展」完整放映

▲前衛電影大師寺山修司的重要遺作《再見箱舟》，將於2020「台北文學閱影展」完整放映。（圖／台北市文化局提供）

記者林育綾／台北報導

2020「台北文學．閱影展」今年邁入第12屆，將於9月4日在光點台北電影院正式登場！台北市文化局表示，面對全球疫情帶來的衝擊及不安，此次選片風格也多了份「革命性力量」，特別規劃了日本前衛電影大師寺山修司專題，完整放映他生前4部重要代表作，包括挑戰影迷三觀的影史超級禁片、挑戰體制與傳統的長片等。

2020「台北文學．閱影展」共精選17部電影，橫跨日、英、法等多國佳片，從文學到電影，片單豐富多元，許多經典更是難得在台灣以大銀幕形式放映。而影展的焦點影人寺山修司，自1960年代開始，就被視為日本「反叛文化」的指標性人物，無論在電影、戲劇、文學等創作領域，皆大膽挑戰傳統，為現代藝術帶來革命性的浪潮，超凡且獨特的影像魅力，至今仍無人能及、影響深遠。

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此次影展，將完整放映寺山修司的4部重要劇情長片作品，從挑戰影迷三觀的影史超級禁片《上海異人娼館》、挑戰體制與傳統的首部長片《拋掉書本到街上去》；還有帶有作者自傳色彩的《田園死神》；到1984年最後遺作《再見箱舟》，是近年國內對寺山修司少見的全面性回顧。

▲此次影展將完整放映寺山修司的4部重要劇情長片作品，包括挑戰影迷三觀的影史超級禁片《上海異人娼館》。（圖／台北市文化局提供）



另外由日本實力派演員菅田將暉與韓國男星梁益準攜手演出的《啊，荒野》，改編自寺山修司長篇同名小說，不僅讓2位演員榮獲多項國際大獎，也能看到當代新銳如何以21世紀的觀點重新詮釋寺山修司。

紀錄片《寺山修司：明日在何方》則是以寺山修司執導的街頭舞台劇〈敲門〉為主題，追訪多位40年前曾參與行動劇的工作人員，透過大量的訪談與珍貴的資料畫面，在寺山修司童年和學生時代的親戚好友的訴說中，試圖從最根本挖掘這位從不迎合體制的怪胎、最愛挑釁觀眾的無政府主義者，一路走來、不斷轉變的心路歷程。

此外，今年也精選當代文學名家的精彩作品，包括女性主義先驅——維吉尼亞吳爾芙的傳記電影《薇塔與吳爾芙》，描繪吳爾芙與女性詩人薇塔間的幽微情事，還有根據義大利經典大師巴索里尼詩篇而拍攝的《未來的四月：巴索里尼少年之詩》，重現少年巴索里尼對青春、肉體與同性間的愛慾生命。

除了電影放映，影展期間也將推出一系列相關活動，包括寺山修司影像詩文展、多場精彩座談，「2020台北文學．閱影展」將於9月4日至17日在光點台北電影院舉辦，票券將於8月14日（五）中午12時在兩廳院售票系統啟售，推出6張一套960元的優惠套票組，凡購買電影套票還可獲得由HYDY提供「乾燥玫瑰、桑格莉亞(兩色)-經典直條紋 雙層玻璃蛋型杯」1份。

▲「2020台北文學．閱影展」將於9月4日至17日在光點台北電影院舉辦。（圖／台北市文化局提供）

「台北文學．閱影展」官網：http://literature.festival.taipei/2020/film.html

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