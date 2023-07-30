高雄匹克球3選手赴澳洲出賽　獲駐澳大使接見

▲布里斯本台北經文辦事處處長范厚祿(左二)於黃金海岸接見楊浤進(左)、陳昭瑋(右二)、吳慧珍(右)。（圖／陳昭瑋提供，下同）

記者陳崑福／高雄報導

大洋洲匹克球公開賽8月1至5日在澳洲布里斯本登場，除了澳洲當地專業好手摩拳擦掌等候一較高下，亞洲各國亦有不同級別好手赴澳參賽，精彩可期。

代表高雄市體育總會匹克球委員會楊浤進、陳昭瑋及吳慧珍3位選手抵達澳洲備賽，獲布里斯本台北經濟文化辦事處范厚祿處長接見，處長除了代表代表處給予選手支持，也表示很意外匹克球這項運動在澳洲有這麼多愛好者，並預祝台灣選手在此次賽事成績大放異彩。

促成這次會面的委員會國際組組長、同時也是這次比賽選手的陳昭瑋提到，由於這次比賽是大洋洲第一次國際的匹克球公開賽，也是台灣選手第一次踏上澳陸，所以特別把訊息分享給駐澳辦事處，沒想到辦事處長官相當重視此次比賽，一個月來聯繫相當多細節，也關心選手抵達澳洲後賽程及需要協助事項。

高雄市體育總會匹克球委員會領先全台，於會內組織架構新增「國際事務組」，除了整合匹克球雙語人才，更儲備高雄能成為台灣舉辦國際匹克球賽的並且能協助我國選手外出比賽各項事務聯繫，內外都能兼顧。

這次台灣代表隊隊長兼楊浤進教練表示，委員會楊明坤主委除了重視選手出賽的贊助來源及提升會內舉辦賽事的實力，也希望此行澳洲比賽除了順利奪牌，盼在有教練、球員及國際組組長的黃金陣容，能吸取更多國際賽事比賽的經驗，回饋國內匹克球體壇。