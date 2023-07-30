曝柯文哲辦演唱會效益　吳子嘉分析勝選機率：很危險

▲民眾黨總統參選人柯文哲演唱會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲29日召開首場個人演唱會「KP SHOW」，對於選戰是否有幫助成為各界關注焦點。《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，柯文哲此舉有效，但從他目前選票結構，柯文哲單獨出來是不可能勝選的。

吳子嘉在《董事長開講》說，若是四腳督，根據《美麗島電子報》民調，柯文哲的年輕支持度20-29歲40%，有個問題很麻煩是，民進黨的賴清德已經35.4%，差距不大，而國民黨的侯友宜6.5%、鴻海創辦人郭台銘9.5%；至於30-39歲賴清德26.9%，柯文哲3成2還是很高，但是這次有個現象，柯文哲要很緊張，因為賴清德在40-49歲開始贏過柯文哲，到了60-69歲柯文哲全面敗。

吳子嘉指出，在年輕部分柯文哲有優勢，去唱歌跳舞對年輕人有魅力，所以會有效，在三腳督也是一樣的情況，但20-29歲開始危險了，因為賴清德35.6%、柯文哲33.8%，所以柯文哲在年輕票已經輸給賴清德，老年票更別提了。

吳子嘉分析，柯文哲50歲以上支持度大幅度落後，所以雖然這活動從他的支持者來看不荒謬，而且有效，但目前以這種選票結構，柯文哲單獨是不可能勝選的。