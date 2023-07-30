憶李登輝這段話　賴清德：繼續秉持「有所作為」精神

▲賴清德（左）透過臉書追憶李登輝（右）。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者呂晏慈／台北報導

「台灣民主之父」前總統李登輝於2020年7月30日病逝，副總統賴清德今（30日）透過臉書表示，今天是李登輝前總統逝世三周年，過去他擔任台南市長以來，多次向李請益國政，當時李提出台灣應善用半導體科技的優勢，這確實是近年台灣產業轉型的關鍵，而他將秉持「李登輝精神」，繼續為國人開創民主和平、創新繁榮和公義永續的台灣。

賴清德今天上午透過臉書引述李登輝「摯愛台灣，有所作為」銘言說，從擔任台南市長以來，他曾多次向李登輝前總統請益國政，除了分享政治哲學、國際觀之外，對於台灣的整體發展，李前總統仍相當關心，尤其是產業、經濟的議題，總是給自己許多相當進步的意見。​

賴清德表示，李前總統在 1950 年代赴美留學時，為了研究統計學，已經開始使用電腦，隨後仍持續更新科技產業資訊，非常令人欽佩，李前總統曾提到，國際科技產業的競爭相當激烈，政府應該在土地、電力等資源上，成為產業的後盾，也說過數位領域是未來的趨勢，台灣應該善用半導體科技的優勢，帶領產業達成數位轉型，促進經濟繁榮。

賴清德談及，李前總統當年所提點的方向，確實是近年台灣產業轉型的關鍵，在自己行政院長任內，人工智慧、物聯網科技等數位科技加速發展，台灣正從硬體代工跨入智慧應用的新領域，因此，在執政團隊共同努力之下，政府提高科技預算，以行動支持科技發展，提升台灣產業的競爭力，也提供年輕人更多智慧創新的機會。

賴清德表示，就像李前總統在著作《台灣的主張》所說的：「我住在台灣，摯愛台灣，為了這片土地和土地上的所有人民，總覺得懷有使命感，必須有所作為」，李前總統留給後人的遺澤，從內政到外交，從文化到科技，立下許多引領後人跟隨的標竿。

賴清德宣示，「未來，我會繼續秉持李前總統的精神，在這條民主、自由的道路上，為所有熱愛台灣的國人同胞，開創民主和平、創新繁榮和公義永續的台灣」。