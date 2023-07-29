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林碧炤揭李登輝為「兩國論」爆氣！　「國與國」不應被簡化

▲▼ 國史館今（29）日舉行李登輝百年誕辰紀念《李登輝總統僚屬故舊訪談錄》上下兩冊新書發表會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國史館今日舉行李登輝百年誕辰紀念《李登輝總統僚屬故舊訪談錄》上下兩冊新書發表會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國史館今（29）日舉行李登輝百年誕辰紀念《李登輝總統僚屬故舊訪談錄》上下兩冊新書發表會。國安會前副祕書長林碧炤在書中揭露李登輝的「兩國論」事件，其實李登輝對於「特殊國與國關係」被簡化為「兩國論」很生氣，要求林跟媒體糾正相關用法。

林碧炤回憶，1999年7月9日，李登輝接受「德國之聲」訪問時，對於兩岸關係的定位做了重大宣示，「1991年修憲以來，已將兩岸關係定位在國家與國家，至少是特殊的國與國的關係，而非一合法政府，一叛亂團體，或一中央政府，一地方政府的『一個中國』的内部關係」，但隨即在國際上引發軒然大波。

林碧炤指出，過了幾天，李登輝所說的「特殊的國與國關係」被媒體簡化為「兩國」，見報之後的第二天，李很生氣，要求趕快糾正，並質問林「你知道我從來沒有要主張『兩國論』，這是誰說的，是你說的嗎？」他說，「總統，我怎麼會講『兩國論』。」李又說「把它改過來，『特殊的國與國關係』嘛！什麼兩國！兩國！兩國！」。

林碧炤表示，他當時真的很多嘴，還跟李說，「總統，我要跟您報告一下，這個在國際傳播叫做 catch phrase（流行語），清楚易懂，『兩國論』很清楚，『特殊的國與國關係』，大家聽不懂。」李登輝聽了以後還是說，「不管怎麼樣，這個你要去改，這是你的工作」雖然他奉命去請媒體更正，可是到今天大家還是習慣用「兩國論」。

林碧炤強調，李登輝提出「特殊的國與國關係」時，真的沒有兩國的意思，他跟美國人這樣講，跟「德國之音」也這樣講。隨後李跟他幾次的對話裡面，李登輝一再強調，「我今天是中華民國的總統，所以我所有的一切，都要依照《憲法》的規定來執行我的職權。我們的憲法是一個中國的憲法，在一個中國的憲法之下，中華民國是代表一個中國。」
 

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