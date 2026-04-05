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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

能不能選非重點！　粉專揭沈伯洋戰北市「最危險訊號」

▲▼立委沈伯洋出席民進黨輿情回應記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲沈伯洋。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨2026年台北市長選戰人選，始終懸而未決，近日傳出可能徵召民進黨立委沈伯洋參戰，引起黨內外各種討論。對此，臉書粉專「聲量看政治」表示，沈伯洋能不能選非重點，綠營是否準備好才是，「最危險的訊號，是藍營比綠營還興奮」。當一個候選人的話題先成為敵營的流量，代表他的一開始的解釋權不在自己手上。接下來最關鍵的轉折，是他能不能從「資訊戰與國安議題的戰將」被社會接受成「首都市長的人選」。這個轉型若完成不了，聲量越高風險越大。

臉書粉專「聲量看政治」4日發文表示，沈伯洋能不能選非重點，綠營是否準備好才是。近7天的聲量，猶如壓力測試，根據YT的直播聲量與近7天的新聞輿情，沈伯洋是否參選台北市長這個議題，有很清楚的節奏。

粉專指出，前段先用「鄭麗君可能不選」、「綠營另有備案」慢慢鋪陳，4月1日沈伯洋親口說「若黨需要我一定配合」正式點火，2到4日進入政論節目與社群的二次發酵，預熱、引爆、延燒，每個環節都有人在推。

粉專說，這說明著，綠營現在一直在測一件事，如果北市這一局改打沈伯洋，社會怎麼反應？黨內能不能接受？藍營從哪裡切入？選民買不買單？這七天的討論，性質上比較接近連續風向測試，支持度倒是其次。

「最危險的訊號，是藍營比綠營還興奮」，粉專分析，從近7天的直播觀眾數聲量資料來看，在直播與論壇上真正長時間衝高的，是泛藍受眾；泛綠整體反應相對平，沒有跟著上漲。這個落差說明一件事，沈伯洋的名字被丟出來之後，最先被點燃的，是對手陣營的攻擊慾望。

粉專表示，當一個候選人的話題先成為敵營的流量，代表他的一開始的解釋權不在自己手上。正式提名都還沒到，別人就已經開始幫他定義，炮灰、刺客、砲手，還是拖垮雙北的風險人物。先被定義的人，後面要花多少力氣才能重新說清楚自己是誰，成本確實很高。

「綠營內部的反應，支持與焦慮是同時冒出來的」，粉專說，從新聞輿情看，無論是王世堅、吳思瑤，還是莊瑞雄等人，綠營黨內的說法，都往「強棒」、「有驚喜」等方向在推。說明黨內或周邊確實有人認真想打這張牌，而且台北這一局贏面有限，至少推出一個有辨識度、有攻擊力、能把藍營拖進高衝突戰場的人。

粉專進一步指出，但另一邊，楊蕙如、鄭家純的反應不是保留，是直接講「大陣亡」、「優秀人才被糟蹋」、「下油鍋」。說明黨自己也清楚，核心問題不是沈伯洋夠不夠猛，是社會對沈伯洋的定位尚未有共識。這兩種聲音同時出現，就是綠營內部還沒整合完的證明。

「4月中旬之後，這場仗的性質會整個改變」，粉專認為，由於時序愈來愈接近大選，4月中旬，北市人選若從試探逐步逼近定案，候選人面對的壓力就會完全升級。外界不再只看他會不會選舉攻防，台灣社會將開始用更殘酷的標準來問，這個人能不能扛得住險惡的選舉抹黑？能否扛得住全面的批判？能否扛得住自己身上所代表的重量？

粉專直言，也就是說，接下來最關鍵的轉折，是他能不能從「資訊戰與國安議題的戰將」被社會接受成「首都市長的人選」。這個轉型若完成不了，聲量越高風險越大；若能熬過去，前面的高爭議反而可能變成重新定義沈伯洋與民進黨自己的材料。

「事實上，我認為，民進黨若真的推他，就必須讓他完成三種轉型」，粉專分析，第一種，是讓Puma從會打議題的人變成能管市政的人。外界看沈伯洋，過去被認識的是國安、對中認知作戰。但市長選舉到後面一定會被問，台北市交通怎麼辦、社宅怎麼辦、托育怎麼辦、財政怎麼辦、更新怎麼辦。民進黨若要推他，就不能只把他當武器用，而要組建市政幕僚團隊，讓他能談城市治理、能講生活、能讓人安心把城市交給他。

第二種，是從同溫層象徵變成民防政策說服者。粉專指出，Puma現在最強的特質是人物鮮明、口條清楚、有敵我意識，在同溫層裡有號召力，放到首都市長選舉就需要調整。他若要走下去，就得學會把國安、民防的立場翻成市民聽得懂、也覺得跟自己有關的日常語言。這種翻譯能力，跟政治攻防完全是兩回事。

第三種，是從個人戰力變成承接全黨焦慮的容器。粉專認為，無論是Puma還是鄭麗君被推出來，誰都不只是在選台北，都是要替整個民進黨吸收北市長期難產的焦慮、雙北連動的選戰壓力，以及2028布局的各種投射。這個責任很重，一旦出線，黨內的不安、期待，全都會丟到他身上。這場仗真正殘酷的地方，是先被當成箭靶，才有機會成為市長。

「若沈伯洋出線，他最先面對的不會是市政辯論，而是全面的抹黑標籤戰，而且過去藍營已經示範過了」，粉專強調，國民黨的邏輯，不只讓藍白支持者討厭他，也意圖要讓一般選民覺得Puma風險太高，不值得賭。民進黨若真的推他，必須先想清楚，2026這場台北市長選戰，不是一般的候選人養成，是一場高強度的壓力測試。

粉專直言，支持者對他要求極高，反對者對他惡意超大，一般選民不認識真正的他。三種壓力同時壓下來，沒有夠穩的心理素質和夠完整的台北市城市願景與政治論述，很容易被整個選戰氣氛吃掉。

「前半段是聲量測試，後半段是人格與治理能力總測驗」，粉專說明，把前半段的聲量資料和後半段的時間壓力整合起來看，民進黨現在要看的，不只是沈伯洋能不能扛起責任，更是民進黨要問自己，有沒有能力把一個國安人才戰將，打造成一個讓台北市民願意託付的市長候選人。

粉專認為，沈伯洋這張牌確實有話題、有辨識度、能引爆國家向心力的攻防，但熱度有很大一部分來自對手陣營的惡意與興奮。後半段選舉可能的壓力，這張牌若真的往前走，承擔的就不只是聲量，他將肩負更重的轉型任務，Puma必須把立場變成政策，把對左岸的攻擊力變成給予市民的穩定感，把同溫層號召力變成跨族群的政治說服力。

最後，粉專強調，所以這件事最值得問的，從來都不是沈伯洋會不會選。民進黨若真的推他，民進黨自己要準備好，2026到底是一場選戰，還是一場把人丟進火坑裡極限測試的政治實驗。

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