酸賴清德「死馬當活馬醫」　凌濤：放手一搏提名沈伯洋出戰台北

▲傳民進黨擬推派立委沈伯洋參選台北市長。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨布局2026選戰進入最後階段，在台北市傳出可望提名立委沈伯洋，選對會預計4月7日討論，引發關注。國民黨桃園市議員凌濤今（5日）諷刺，民進黨在桃園市長一役若確定提名黃世杰，在立委王義川眼中無疑是雙重打擊，「北伯洋、桃義川，絕對是綠營2026一時之選」。

凌濤今日透過臉書指出，自己曾率先喊出「北伯洋、桃義川」，只不過情勢演進至今，關鍵仍在於「今上」一意孤行；沈伯洋是賴主席提名的男性不分區第一名，屬於嫡系，自然可以破格代表民進黨參選首都，王義川僅因出身正國會，卻遭「杯酒釋兵權」，不如歸去。他說，相較藍營北北基桃共同聯防已然成形，有堅實基礎，賴總統只能「死馬當活馬醫」，只能放手一搏提名沈伯洋出戰台北，寄望亂打一通，或許能瞎矇上幾題。

由於桃園確定提名黃世杰，凌濤狠酸，此舉在王義川眼中無疑是雙重打擊，建議王義川應放大絕，主張願意採取全民調，民進黨桃園基層基本教義派與黨籍議員勢必響應、揭竿起「義」，爭取最後機會。最後，鈴濤表示，「北伯洋、桃義川，絕對是綠營2026一時之選！賴清德主席，三思」。

沈伯洋日前接受廣播節目專訪時則說，一切尊重選對會的結論，「如果我們政黨覺得就是要戰了，然後覺得應該需要你，我一定也是跟著配合」，至於全盤考量為何，這都是後續的事情。