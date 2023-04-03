被馬辦批倡兩國論應「裁撤」　陸委會：卸任元首應維護台灣利益！

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

前總統馬英九辦公室3日上午發出新聞稿，質疑陸委會公開倡議「兩國論」，嚴重違反憲法，還建議總統蔡英文裁撤陸委會。對此，陸委會3日下午回應，中方的「一中原則」不僅矮化台灣，更意圖侵犯台灣，在全民反對及國際聲援下，馬前總統更不應呼應並落入其統戰陷阱，「卸任國家元首赴陸言行動見觀瞻，應堅定維護台灣最大利益及社會共同期待。」

陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣從來就不是中華人民共和國的一部分。「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，長期以來就是台海客觀現狀與事實，符合中華民國憲法，更是駁斥中共圖謀吞併我國家主權領土的嚴正立場，也是台灣全體國民的共同堅持。

▼馬英九造訪湖南大學。（圖／記者任以芳攝）



陸委會提到，中華人民共和國「憲法」妄稱「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，近期我八成以上民意均表達反對，馬前總統以此宣稱兩岸均堅持「一個中國原則」，悖離事實與台灣民意，各界自有公評。

陸委會指出，中方的「一中原則」不僅矮化台灣，更意圖侵犯台灣，在全民反對及國際聲援下，馬前總統更不應呼應並落入其統戰陷阱。

陸委會強調，政府兩岸政策立場一貫，依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務，致力維護台海和平穩定；蔡總統上任以來，堅定「四個堅持」、強化「四大韌性」，捍衛國家主權及民主自由。

陸委會還說，馬前總統辦公室所謂「違憲」及否定中華民國存在的指控，完全是顛倒是非，「卸任國家元首赴陸言行動見觀瞻，應堅定維護台灣最大利益及社會共同期待。」

馬英九2日率「大九學堂」學生到湖南大學與陸生進行交流座談，提到「我們國家」修改了憲法，定義分了兩個地區，一個是台灣地區，一個是大陸地區，「都是我們中華民國，都是中國，只是兩個部分」。

馬英九的說法被陸委會認為是嚴重悖離台灣從未屬於中華人民共和國的事實，傷害國家主權尊嚴。對此，馬英九辦公室回應，陸委會公然違背中華民國憲法，倡議兩國論，「請蔡英文總統表態，是否屬於政府立場？如果是，請宣布裁撤陸委會，公開承認中國大陸是另一個國家。」