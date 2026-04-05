蘇巧慧、何欣純「皮友」關係曝光！　女兒醋勁大發：妳都不跟我玩

▲蘇巧慧教何欣純怎麼玩皮克敏。（圖／何欣純辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

任天堂手遊皮克敏（Pikmin Bloom）近來爆紅，這股可愛的「種花旋風」不僅席捲年輕族群，民進黨新北市長參選人蘇巧慧與台中市長參選人何欣純也化身「皮友」，將平日的基層跑攤行程，轉化為一場數位化的療癒冒險。透過遊戲中的種花足跡與明信片，不僅拉近與年輕選民的距離，也讓這「一步一腳印」，在虛擬世界中精準具象化。

在皮克敏中名為「水獺媽媽巧慧」的蘇巧慧入坑皮克敏純屬意外，起初只是看到女兒在玩，覺得畫面很可愛，又可以到處走走，所以也開始玩這款遊戲。沒想到開始玩後，發現皮克敏不但是平常休閒活動，更是把選戰步調一步一腳印具象化的過程，非常適合政治人物玩。

很多人會問蘇巧慧在新北走了幾圈？但她已繞了新北無數次，很難用言語形容具體次數，而皮克敏讓她在新北走透透的每一哩路，都變成了手機裡盛開的花朵與收到的明信片。

▲蘇巧慧瘋皮克敏，還被皮友送了很多明信片。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧除了把選戰步調具象化，更利用這種創新的方式與年輕選民互動，跳脫平時政治人物常見的跑餐會、紅白帖跑攤。今年春節，蘇巧慧發起「Party Walk」（派對散步），號召逾2500位皮友在全台各地一起走路，累積步數竟超過3萬2000步，別具意義。

有趣的是，蘇巧慧不僅在網路上與皮友互動，皮克敏更成為蘇巧慧與年輕選民的「認親」信物，在路上經常會有人跑來告訴她，「我有參與妳辦的那個散步活動」；日前蘇巧慧參加「國際同濟會台灣總會北二區」年度大會時，一群小朋友一看到她，就興奮大喊，「水獺媽媽我有加妳皮友！」

▲真人皮克敏在搬花盆，但其實蘇巧慧最喜歡紫色皮克敏，因為搬花盆可以節省一半以上時間。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▼何欣純捧著紫色皮克敏。（圖／何欣純辦公室提供）

而另一位被蘇巧慧推坑的則是何欣純。她回憶，得知皮克敏這款遊戲是某次在家中關心活網（形容重度網路使用者）女兒在做什麼時，女兒說自己除了追劇外，就是在玩皮克敏和Puzzle SEVENTEEN。何欣純本來不太懂什麼是皮克敏，直到蘇巧慧親自教學示範怎麼種花、打蘑菇、發起散步活動後，她才正式入坑，兩人也順勢成了皮友。

沒想到這個入坑竟引起小小的家庭風暴，女兒在網路上看到媽媽居然跟蘇巧慧一起玩皮克敏後，吃醋大喊，「妳為什麼跟蘇巧慧玩？妳都不跟我玩！我太走心了！」為了安撫女兒，何欣純還認真解釋了半天。

讓女兒與蘇巧慧爭風吃醋還有這件事，某次女兒跑來質問何欣純，「妳為什麼沒有加我好友？」她就困惑地問女兒帳號是哪一個，女兒就把遊戲截圖給她看，「這個就是我」。在遊戲中名字為「何欣純本人」的何欣純則回女兒，「妳又不是用妳的名字！妳用什麼『陪我走走』我怎麼知道那是誰」。現在，母女經常一起討論哪裡有蘑菇可以打，何欣純有疑問，像是搞不懂怎麼送明信片給其他皮友時，也會詢問女兒，讓女兒幫她上「皮克敏精進班」。

▲何欣純得到的明信片。（圖／何欣純辦公室提供）

何欣純的皮克敏足跡遍布台中，更有資深皮友每兩、三天就會送張明信片給她。平時跑地方時，也會有年輕選民找她認親。何欣純透露，前陣子與「登山界網紅」前總統蔡英文一起爬清水鰲峰山時，自己也在玩皮克敏，「小英沒有發現」，雖然因為手機放在後面口袋感應不良，沒有種到幾朵花，但也意外打了兩隻小蘑菇。何欣純表示，下次還要揪蔡英文再來台中爬山、一起玩皮克敏種花。

除了在虛擬世界種花，何欣純在現實生活中也是個「綠手指」，家裡種了荷包花、燈籠果、橘子樹，甚至還有蔥。皮克敏的種花足跡與居家園藝不僅療癒，也讓她體會到「No pain, no gain」一分耕耘一分收穫，要怎麼收穫，先怎麼栽，每一個腳印背後都是參選人在基層穿梭、紮紮實實踏下的汗水。

▼綠手指何欣純在春節期間栽植荷包花。（圖／何欣純辦公室提供）