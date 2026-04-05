綠：國民黨主席赴中劣跡斑斑　籲鄭麗文別配合當統戰棋子、毀台內應

▲民進黨中國部表示，國民黨過去的「黨主席訪中歷史」，充滿「矮化、失格、脫序」的滿滿爭議。（圖／翻攝自Facebook／民進黨中國部 DPP China Affairs）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日率團訪問中國，並與中共總書紀習近平舉行「鄭習會」，目前傳出鄭習會日期可能在4月10日。民進黨中國部今（5日）表示，國民黨主席赴中劣跡斑斑，完全辜負台灣社會的信任與期待，呼籲國民黨不要再配合當「統戰棋子」與「毀台內應」，更不該為一黨、一己之私，出賣台灣的主權尊嚴、民主自由與國家安全。

民進黨中國部今（5日）在臉書發文表示，國民黨主席鄭麗文宣稱自己是在「連戰與馬英九」的基礎上訪問中國，「向全世界釋放追求和平的訊息」，更會表述國民黨既定政策「一分不多，一分不少」。

民進黨中國部指出，事實上，國民黨過去的對中交流「前科累累、劣跡斑斑」。面對中國官員時，不僅不敢說「中華民國台灣是主權獨立的國家」，也從來不敢抗議中國對台灣的軍事威脅，更無法確保台灣的民主、自由與人權。從黨主席以降，只會一昧屈從中共主張、發表自我矮化與配合統戰的言論，不惜淪為中共手中的「統戰棋子」，完全辜負台灣社會的信任與期待。

民進黨中國部列舉，翻開國民黨過去的「黨主席訪中歷史」，充滿「矮化、失格、脫序」的滿滿爭議。2005年連戰訪中，幫中共「反分裂法」背書、在北京大學演講貶低台灣民主、更鼓吹要跟中國簽訂「和平協議」。

民進黨中國部指出，2009年吳伯雄訪中，與胡錦濤會面時不敢說「馬總統」或「中華民國」等，卻以「島內」稱呼台灣，被質疑自我矮化；2012年吳伯雄代表馬英九訪中，聲稱兩岸不是「國與國」關係，而是「一國兩區」，引發國內強烈反彈、挨批嚴重違背主流民意；2015年朱立倫訪中，向習近平輸誠「在九二共識基礎上」盼能「加入亞投行」，習回應必須「不違背一中原則」，遭批評自我閹割主權。

民進黨中國部進一步指出，2016年洪秀柱訪中，再提「和平協議」，但仍在「洪習會」前突被降低規格、3家台灣媒體被國台辦臨時「封殺」；2023年前主席馬英九訪中。聲稱中國防疫「是對整個人類的貢獻」、廣島與長崎原爆是「日本人的報應」等，更引用中華人民共和國憲法稱「台灣是中國不可分割的一部份」；2025年前主席洪秀柱訪中，登上北京天安門城樓，觀看「中共九三大閱兵」、聽習近平講話；受訪稱讚解訪軍「優秀」、「是自己人」。

民進黨中國部認為，這次鄭麗文訪中與「習鄭會」，不僅由對岸全面主導，更是在鄭麗文「多次表達意願」下，才由國台辦率先宣布！令人高度質疑，中共是要藉此來對國民黨下指導棋，繼續阻擋台灣軍購、掏空國防、分化台美關係。

民進黨中國部強調，中國對台灣的國安威脅日益升高，今年的軍費更高達8.77兆元（新台幣），不僅是連續11年持續成長，更是台灣的11倍之多。但攸關台灣國防安全、受到美方高度肯定、超過6成民意支持的「8年1.25兆元國防特別預算」，卻被藍白立委在國會阻擋超過121天；甚至中央政府總預算更已被藍白延宕審查超過216天。

民進黨中國部質疑，國民黨刻意在軍購與預算議題上的「擺爛」，更阻擋台美貿易協議，就是為了要向中國輸誠、換取「習鄭會」門票，更配合中共「削弱台灣國防力量」的圖謀。

最後，民進黨中國部呼籲，請國民黨不要再配合當「統戰棋子」與「毀台內應」，更不該為一黨、一己之私，出賣台灣的主權尊嚴、民主自由與國家安全。