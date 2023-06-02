前總統李登輝隨扈甥舅檔成共諜　交付總統府侍衛室資料均須入獄

▲前總統隨扈甥舅檔都變成共諜，都須入獄。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

曾經擔任前總統蔣經國、李登輝隨扈的特勤人員孫翰方，1991年退役後，開始交付資料給大陸情報單位；他更指示在總統府擔任警衛官的外甥王文彥，蒐集包含總統府侍衛室值勤表、官員聯絡電話等資料，交給對岸。最高法院審理後，將孫翰方判刑2年8月、王彥文判刑1年4月，全案定讞。

判決指出，孫男曾擔任嘉義光華營區230營及警備總部保安處連輔導長，於1978年間考取聯合警衛安全指揮部（國家安全局特勤中心前身）陸續擔任上尉、少校、中校警衛官，曾擔任前總統蔣經國、李登輝侍衛室隨扈，最後在1991年退伍。孫男退伍後，又於2002年間擔任前立法委員吳克清機要秘書、大陸地區廣州大同律師事務所所長機要秘書，處理兩岸經貿相關業務而前往大陸地區工作。

孫男在大陸經商期間，結識大陸「廣東省人民政府第六辦公室」的人員，實際上這是中共中央情工系統「中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局」對外蒐集情報之掩護機構，主要負責蒐集臺灣政治情報、策反我國國軍等任務。該單位人員於2004年間，開始每個月提供人民幣5千元給與孫男，要求孫男蒐集相關資料。此外遇到三節還會加給獎金，之後更提高到每個月7千元、1萬元人民幣。

至於孫男的外甥王男，憲兵指職軍官90年班結訓，2006年後開始進入總統府警衛大隊，在前總統陳水扁、馬英九任內，陸續轉任特勤中心警安組警衛官、中興侍衛室警衛官，2016年間蔡英文就任總統，他又調任憲兵指揮部警衛大隊警衛官，支援國安局，屬特勤中心任務編組。孫男就透過外甥，陸續蒐集包含特勤中心留值主官、高勤官、特勤管制室及各值班輪值表，另取得總統府侍衛室輪值資料及特管室通訊錄，抄寫總統府侍衛長、副侍衛長、特勤中心副指揮官、執行長、副執行長之姓名、職務、公務電話等等資料，全都交付給對岸情報單位。

檢調獲報後，發動搜索，並逮捕孫、王這對舅甥，並依照違反《國家安全法》提起公訴。一審將孫男判刑3年4月、王男判刑1年4月，但宣告緩刑5年。二審也維持原判，高院更一審改將孫男判刑2年8月，王男維持1年4月但未宣告緩刑。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴定讞，2人均須發監執行。