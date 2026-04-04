陳佩琪談柯案激戰網友痛斥「X！」　喊話要「參考」小英商號收據明細

▲柯文哲與妻子陳佩琪（圖左）、妹妹柯美蘭（圖右）。（圖／記者周宸亘攝）。



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城案、政治獻金案，一審遭判17年，妻子陳佩琪近來不斷在臉書上幫柯喊冤。昨日陳在解釋政治獻金時，因為不堪網友大興「文字獄」，抓她「我們的錢」等說法，持續留言反駁外還爆粗口痛斥，「幹！我怎麼生在這種國家， 怎麼會有這種司法？」今她再發文，感謝前總統蔡英文辦公室說明，但她強調，她有疑慮的是私人商業公司的申報，只是希望能把「小英商號」的收入和支出明細PO出來參考，免讓先生再被抓去關。

陳佩琪昨在臉書談到柯文哲官司時，似乎因自覺近來遭受太多委屈、網友的揶揄嘲諷，講到激動處時突開嗆，青鳥網軍不用對她的臉書大興特興文字獄， 2024年就有記者問過她先生木可公司 ，當時先生說就是比照扁帽工廠、 小英商號和賴桑小舖的經營模式處理，結果他們都沒事，「若這是政治獻金，為何他們沒申報都沒事， 就只有我們被課以高刑責？」

陳佩琪說，現在說「我們的木可公司的錢」， 網軍就在那邊興文字獄說陳佩琪承認說「木可是我們的錢」，請問檢察官和法官，賣小物的錢是誰該擁有的？若不是候選人的，「那請問是在求刑我先生什麼鳥事？扁帽工廠不是阿扁的？小英商號不是小英的？ 賴桑小舖不是賴清德的？X！我怎麼生在這種國家， 怎麼會有這種司法？」

事隔一夜之後，陳佩琪今在臉書表示，很謝謝昨天小英總統的團隊這麼晚還出來回應，但她要聲明，她不是質疑政治獻金申報的流程，因這點柯文哲沒要被判刑要抓去關，申報誤失最多就是行政裁罰而已。

陳佩琪說，想跟小英總統的團隊說明，她說的申報，是指這私人商業公司的申報，而非選舉時設立的政治獻金專戶的申報，「小英團隊是很有心要說明，但可能是誤會我的意思了」。

「昨天我說『我們木可公司的錢』， 網軍抓到語病，就在那邊大興文字獄說陳佩琪承認說『木可是我們的錢』。」陳佩琪反問青鳥和檢察官、法官，賣小物的錢是誰該擁有的？若不是候選人的，那請問是在求刑和判我先生什麼鳥事？

陳佩琪質疑，扁帽工廠不是阿扁的？小英商號不是小英的？賴桑小舖不是賴清德的？木可就是柯文哲的？為何他們都沒事而柯文哲卻要被抓去關？他們是都沒掛名沒經營，柯文哲也沒有，請問兩者的差別在哪裡？別如此雙標啦，連掩蓋都懶得掩蓋了，中華民國的律法不是讓你們民進黨這麼玩的。

陳佩琪指出，小英總統說政治獻金都有如實申報，柯文哲是政治獻金申報有誤，但也沒被課刑責，昨天只想請小英總統幫幫忙，把「小英商號」的收入和支出明細PO出來參考， 有參考申報範本就好辦事，因「木可」錢都還在裡面，也趕快來申報一下，讓先生免被抓去關。