「救災不需等總預算三讀」　藍黨團列法規：賴清德、卓榮泰瀆職

▲國民黨團5日指政府可依《災害防救法》啟動「移緩救急」，根本不需要等新年度總預算三讀。（圖／翻攝自Facebook／國民黨立法院黨團）

記者蘇靖宸／台北報導

面對苗栗縣昨受鋒面影響出現多處嚴重淹水，總統賴清德昨表示，總預算至今尚未付委審查，恐將影響地方建設及各行各業發展；行政院長卓榮泰也說總預算若未三讀，相關災損金與第二預備金將無法動支，勢必影響政府即時因應能力。對此，國民黨立法院黨團今（5日）表示，救災不需要等新年度總預算三讀，因為依據《災害防救法》，若原編經費不足，政府可以啟動「移緩救急」，優先調度其他經費來救災，且相關「新興計畫預算」早已通過，政府手握充足資源，結果把救命錢鎖在行政院的金庫，看著災民受苦，這是徹頭徹尾的瀆職。

卓榮泰昨在臉書說，極端氣候已是一大考驗，但最大的考驗是儘管行政院持續強力呼籲、懇求，立法院到汛期來臨前仍遲遲未通過今年度總預算，若總預算尚未完成三讀，相關災損金與第二預備金將無法動支，勢必影響政府即時因應能力。卓也說，立法院應儘速審議並通過今年度中央政府總預算及國防特別預算條例，讓國家具備充足的資源與量能，妥善應對各項內外挑戰。

另外，賴清德昨受訪時表示，中央政府總預算至今尚未付委審查，恐將影響地方建設及各行各業發展。

對此，國民黨立法院黨團5日表示，苗栗近日暴雨成災，現有經費絕對夠用，行政院應立即撥款投入重建否則就是瀆職。面對災民的無助，賴清德、卓榮泰不思盡速救災，竟異口同聲恐嚇全民，聲稱「總預算尚未三讀，勢必影響即時救災」，這種將天災當成政治談判籌碼的行為，是民進黨的政治勒索話術，國民黨團必須嚴厲譴責。

國民黨立法院黨團指出，救災根本不需要等新年度總預算三讀，因為依據《災害防救法》第57條第2項，面對災害應變與復原重建，若原編經費不足，政府完全可以啟動「移緩救急」，優先調度其他經費來救災，這項規定直接排除《預算法》第62條與第63條經費流用的限制，中央隨時可以合法調度救命錢。

國民黨立法院黨團也指，相關的「新興計畫預算」早就已通過，政府手握充足資源，結果有錢不用，卻站在淹水的街頭怪罪在野黨依法監督預算？把救命錢鎖在行政院的金庫裡，看著災民受苦，再雙手一攤帶風向說「立法院不給錢」，這不是預算卡關，這是行政怠惰，更是徹頭徹尾的瀆職。

國民黨立法院黨團說，國民黨團永遠與災民站在一起，全力支持第一線救災，更要求賴政府立刻收起政治算計，依法啟動「移緩救急」撥款，請把錢用在刀口上，別把災民當肉票，更別把救災當成護航總預算的遮羞布。