勸退沈伯洋！胡采蘋點名「非常不適合」選北市　1言論聽了頭皮發麻

▲立委沈伯洋簽到。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨布局2026縣市長選舉進入關鍵期，傳出台北市長可能徵召立委沈伯洋，引發外界高度關注。對此，財經網美胡采蘋4日晚間在臉書發文直言，台北市長人選將「帶動全國選情」，若選錯人恐導致全台大翻車，更重話痛批沈伯洋「非常非常不適合」，甚至透露自己曾親自勸退沈伯洋。

直指沈伯洋「非常不適合」 一開口就讓人頭皮發麻

胡采蘋表示，台北市長選戰是「必輸之戰」，是現任市長蔣萬安衝刺總統大選的前哨戰，在沒人願當砲灰的情況下，台北市應以「少輸為贏」為策略。她點名立委吳思瑤（形象穩定不扣分）或王世堅（具啦啦隊性質、藍營不討厭）是較佳人選，但對於沈伯洋，她則連用兩個「非常不適合」表達強烈反對。

胡采蘋揭露，上周末她曾親自勸退沈伯洋，直指他至今仍未成為真正的政治人物，缺乏公關語言與選舉團隊，一說話就是「戰鬥語言」。她舉例，日前才勸沈多講親子溫馨故事，沒想到本周竟看到沈在專訪中直喊「就是要戰了」，讓她聽了直言「頭皮發麻」。她強調，大罷免的結果已證明沈伯洋「仇恨值極高」，若強行推派沒有選舉經驗的他參戰，是在冒險犧牲沈與他人的政治生命。

▲現任台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

2026成賴清德2028關鍵 選輸恐面臨黨內挑戰者

針對全國選情，胡采蘋分析，目前綠營大環境風向略勝，新北市蘇巧慧與宜蘭縣林國漳目前民調均有優勢，彰化、嘉義市、台中、基隆及台東也都有勝選機會。然而，這些縣市的領先多在「3%-5%」的伯仲之間，台北市長的人選若具有強烈排斥性，將會倒扣其他縣市選票，導致全國大翻車。

胡采蘋警告，2026年大選對總統賴清德而言是「決定性門檻」。若能取得大勝，2028年連任之路將會明朗；反之，若連兩場大戰（大罷免與縣市長選舉）皆敗，賴清德在2027年極可能面臨黨內初選挑戰者的強力威脅，如同2019年他挑戰蔡英文總統的情況重演。

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

籲黨中央「拖也是一種辦法」 勸鄭麗君嚴肅考慮

最後，胡采蘋建議提名不需要急促，當年陳時中與姚文智也都是在5至7月才定案。她認為現在可以先以蘇巧慧作為全國母雞，並廣泛徵詢。她特別喊話行政院副院長鄭麗君，認為應該把台北市長選戰當作「勝選前的實習」，即使這次不會贏，但能藉此深入里長與基層扎根，等到蔣萬安任期屆滿，「下一次就會贏」。

胡采蘋感嘆，每一場選舉都有其意義，不應隨便找砲灰壯烈犧牲，呼籲黨中央務必三思，因為這場人選布局「牽一髮而動全身」。