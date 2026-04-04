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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳柏惟申請入民進黨　議員揭民進黨心思：用下駟換上駟

▲▼陳柏惟在罷前晚會上台發言。（圖／翻攝自臉書／3Qi.tw 陳柏惟）

▲前立委陳柏惟。（圖／翻攝自臉書／3Qi.tw 陳柏惟）

記者陳家祥／台北報導

前立委陳柏惟今（4日）宣布「正式申請加入民主進步黨」，要成為守護台灣的正規軍戰力，不再單打獨鬥。對此，北市議員楊植斗指出，民進黨想用下駟換國民黨的上駟，整天只想天降奇兵，逼國民黨的千里馬一起在泥堆中打滾。議員參選人陳冠安說，綠營已經有人開始在鼓吹陳柏惟選台北市長，不要消耗沈伯洋，「3Q和PUMA缺一不可，兩個人攜手參選台北市長，一定能發揮1+1大於2的功效」。

北市議員楊植斗說，民進黨想用下駟換國民黨的上駟。陳柏惟此時加入民進黨，100%是為了選舉，而且應該會派他去艱困選區，被民進黨徵召的機會很大。

楊植斗直言，無論是縣市首長還是議員、里長，「我覺得被民進黨放棄經營的選區真的很可憐，例如至今還沒人敢來戰的台北市」。放棄深耕經營，不談願景，整天只想天降奇兵，逼著國民黨的千里馬和陳柏惟一起在泥堆中打滾，民進黨真的很會選舉，「希望不要來台北市吧，蔣市長真的沒空跟陳柏惟這種人當對手」。

另外，內湖南港議員參選人陳冠安則說，綠營已經有人開始在鼓吹陳柏惟選台北市長，不要消耗沈伯洋，「我只能說，3Q和PUMA缺一不可，這對臥龍鳳雛真的都是人才，建議民進黨先辦場初選，民調高的當正的、民調低的當副的」。

陳冠安表示，如同陳柏惟說的，一個人或許可以贏下一場，一群人才能贏下冠軍。正副搭配，強強聯手，兩個人攜手參選台北市長，一定能發揮1+1大於2的功效，「支持陳柏惟、疼惜沈伯洋，兩個一起過、兩個一起選。藍白已經在瑟瑟發抖了！」

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