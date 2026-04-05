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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭習會倒數　連勝文提20年前「連胡會」喊話謹言慎行以求勝選

▲▼胡錦濤與連戰會面,連胡會,胡連會。（圖／達志／美聯社）

▲2005年，時任國民黨主席連戰（左）與中共中央總書記胡錦濤（右）在北京會面。（圖／達志／美聯社）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日率團訪問中國大陸，並與中共總書紀習近平舉行「鄭習會」，目前傳出鄭習會日期可能在4月10日。國民黨前副主席連勝文昨晚在臉書發文指出，兩岸溝通應秉持謹言慎行與謀定而後動的原則，在高度敏感的政治氛圍中，發言必須精準平衡，以避免遭外界斷章取義或抹紅攻擊。不過近千字長文中，卻未提鄭麗文或鄭主席三個字，引發外界聯想。

連勝文回憶，父親連戰的和平之旅事前低調籌畫數個月，甚至連家人都不知道。期間雙方幕僚就諸多細節反覆磋商，還請當時的國民黨副主席江丙坤先生先行探路，之後才對外宣布進行破冰之旅。而他必須稱讚父親當年在國民黨內的許多幕僚，以及參與規劃的許多立院同志，處理各種高度複雜的事務與敏感的議題，方法細膩且務實，也為這趟旅程奠定了成功的基礎。

連勝文指出，在出發前父親一直叮嚀他們，決不可以擅自對外發言，同時減少與媒體不必要的閒聊，以免言多必失、橫生枝節，若遇到任何媒體的詢問，一律交由發言人回答。而他也親眼見到父親在過程中，審慎思考每一個場合所要講的每一句話，幾乎沒有即興式的發言，以避免被當時的台灣當權者做為把柄，用來抹紅、打擊國民黨。由於兩岸相隔60多年，在不了解中國的社會實況下，父親也告誡他們，不應針對中國發表沒有任何事實根據的評論，以免造成誤解甚至凸顯自己的無知。

連勝文認為，現在的兩岸環境比20年前更嚴峻，互信基礎薄弱且地緣政治緊張，兩岸民間社群甚至充滿惡意言論，如何抓住中間平衡的線，傳達和平發展理念並堅持雙贏路線，是當前極具挑戰的課題。

連勝文說，當年參與和平之旅的發言人如今已成為黨主席，身分不同責任也更重，而熟悉兩岸事務同時也參與了2005和平之旅籌劃工作的張榮恭先生，勢必也能提供許多極具價值的建議，也因此自己衷心期盼，即將舉行的兩黨高層會面，不僅能緩和兩岸現今緊張局勢，同時亦能帶動兩岸更多良性的互動，而更重要的是，希望能以穩健的作法，為國民黨爭取更多台灣民意的認同。

最後，連勝文直言，「勝選」才是國民黨現在最重要的目標與工作，也唯有勝選，國民黨才能真正推動、並實現許多有利於兩岸民眾未來生存發展的重要政見，否則現今許多善意的宣示，在台灣當權者刻意的抵制下，往往只變成空談！也唯有勝選，國民黨才能真正做到「避戰保台」，確保台海和平，保護我們的下一代不受戰火的荼毒。他強調，「我們不能只在同溫層的小範圍內自high」，必須透過勝選來實踐國民黨的理想與責任，這樣才對的起過去幾十年來為兩岸和平雙贏而努力貢獻的所有前輩，也才能面對這麼多年來始終堅定支持國民黨的所有台灣民眾。

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