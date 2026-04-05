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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「鄭習會」將登場　國民黨拋AI片喊：有和平才能躺平！和平最大

▲▼國民黨稱，有和平才能躺平。（圖／國民黨臉書）

▲國民黨稱，有和平才能躺平。（圖／國民黨臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，定於7日至12日率團訪中，對於綠營質疑「鄭習會」是中共主導套裝行程、國民黨最大風險在於把台灣的未來寄望於中國領導人的善意。國民黨今（5日）透過AI影片表示，真正的強大，從不需要大聲喧嘩，而是給予人民一份「不需擔憂」的穩定，和平是繁榮的唯一根基，更是台灣未來的希望，「有和平才能躺平，和平最大」。

鄭麗文預計7日中午從松山機場飛往上海，再前往南京；8日上午赴中山陵謁陵，返回上海，9日下午前往北京。隨團成員包括副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑，以及智庫副董事長李鴻源、文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、主席辦公室特別顧問李德維、青年事務發展委員會主委連勝武等人。有官員批評，這完全是由中共一手主導的「套裝行程」，媒體採訪要向中國國台辦報名，連鄭麗文赴中搭乘的班機都是中國籍的航空公司，隨行團員規模也大幅縮水，由此可知，「鄭習會」勢必困在中共所預設的「一中框架」，這樣如何守護中華民國台灣？

國民黨表示，真正的強大，從不需要大聲喧嘩，而是給予人民一份「不需擔憂」的穩定。看著孩子在星空下安穩入眠，看著青年在球場揮灑汗水，這些平凡而珍貴的「躺平」時刻，是國民黨不容退讓的堅持。

國民黨說，和平是繁榮的唯一根基，更是台灣未來的希望。為了讓每一個所愛，都能在未來的日子裡，繼續享受這份歲月靜好的台灣。這一次，讓我們為了和平站出來。

國民黨的AI影片中顯示「各種躺平」，在陽光下躺平、在安心中躺平、在時間裡躺平、在奔跑後躺平、在星空下躺平，「有和平才能躺平，和平最大」。

此外，國民黨日前也突然更新臉書粉專，放上一張來自日本付費圖庫的女高中生照「宣揚和平」，在女高中身後為淺藍白的背景，並寫著一個巨大的「超PEACE（和平）」字樣，下方還有15句顏色深淺與字體大小不同的句字。比較明顯的有「和平派行動」、「青春不該對立」、「和平隊友超Carry」、「前進溝通不卡圈」、「和平才是真愛台灣」、「溫暖力量正在連結」、「只要生活不要戰爭」、「我們的和平練習曲」、「肩膀我出，未來一起衝」、「這一次，為了和平站出來！」。字體相對偏小，或者是字體顏色幾乎融合背景無法看清楚的句子，則分有「用對話取代對立」、「挑釁無法帶來和平」、「因為在乎，所以守護」、「和平是最高級的防禦」、「不要挑釁，不要戰爭」、「台灣，可以有第三條路！」。

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關鍵字：

國民黨鄭麗文習近平中共鄭習會兩岸關係

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