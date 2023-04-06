陳水扁讚「蔡麥會」值得國人掌聲　喊話更進一步在白宮「蔡拜會」

▲蔡英文會晤麥卡錫。（圖／隨行採訪團提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文出訪過境美國，與美國眾議院議長麥卡錫、跨黨派眾議員會晤，是我國民選總統後首次。前總統陳水扁6日表示，台美友好關係堅如磐石，特別是蔡總統上任後的台美關係，因洛城的蔡麥會再寫歷史紀錄，值得全體國人擊掌按讚，「期待下次的蔡麥二次會，是蔡英文應邀到美國國會演講。更期待的是，白宮橢圓形辦公室的蔡拜會。」

自1979年美台斷交開始，美國對台灣官員有「五黑名單」限制：禁止台灣正副總統、行政院長、外交部長與國防部長等五官銜政治人物赴華盛頓訪問。

而2018年美國國會通過《台灣旅行法》，美方可經由此法，正式邀請台灣現任正副總統等層級官員赴美訪問。

對於蔡英文訪美行，陳水扁指出，回顧1995年李登輝總統回母校康乃爾大學以「民之所欲 ，長在我心」為題的演說，被譽為台美關係重大突破。

陳水扁回憶，2001年台灣總統首度過境紐約，有20多位聯邦參眾議員搭乘行政專機，從華府到紐約與阿扁共進晚餐；2003年阿扁在紐約接受國際人權聯盟頒發「2003人權獎」，並以「人權台灣，民主蜕變」為題發表公開演說，也是史上第一人。

陳水扁指出，20年後蔡總統在洛杉磯雷根總統圖書館，與美國聯邦眾議院議長麥卡錫，舉行歷史性的蔡麥會。期待下次的蔡麥二次會，是蔡英文應邀到美國國會演講。更期待的是，白宮橢圓形辦公室的蔡拜會，那才是《台灣旅行法》取消5人黑名單之後的具體實踐！



