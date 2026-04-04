館長自曝遇人生最低潮　「難道要支持貪汙才有錢賺？」

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前參加台北凱道集會，聲援民眾黨創黨主席柯文哲，但他昨日（3日）在YouTube頻道發文感嘆，這2、3年是他的人生最低潮，一心為台灣做事、為兩岸和平，換來的卻是生意難做、網路出征，「難道台灣就要支持貪汙獨裁才會有錢賺，才會有司法當靠山、媒體當宣傳嗎？」

▲館長日前上凱道力挺柯文哲。（資料照／記者周宸亘攝）

柯文哲涉京華城案遭判刑，民眾黨主席黃國昌3月29日號召小草集結凱道集會抗議，館長也現身力挺。當時館長批評媒體與總統賴清德，「把媒體、司法變成了現在這個狗樣子，這是賴清德唯一的政績！」他甚至宣稱，接下來將風雲變色，再也沒有溫良恭儉讓，2年內要消滅民進黨。

▲館長發表一篇123字的文章吐露心聲。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長自曝陷人生低潮

不過，館長3日在YouTube頻道發文表示，最近壓力真的很大，這2、3年真的是他的人生最低潮，挺對的人、做對的事，也接觸了大陸看見真實，換來的卻是民進黨的砲火猛攻、司法迫害。

館長感嘆，自己一心為台灣做事、為兩岸和平，換來的是生意難做、網路出征，「難道台灣就要支持貪汙獨裁才會有錢賺，才會有司法當靠山、媒體當宣傳嗎？」

該篇文章至今累積已獲得1.4萬讚，粉絲們紛紛留言送暖，「支持館長，說真話，走正道」、「做對的事，選對的人」、「阿館，別放棄，一旦放棄比賽就結束了，你不孤單」。