立院審查「刪兄弟姊妹特留分」　法務部贊同修法但盼有配套

▲法務部次長黃謀信。（圖／記者黃哲民攝）



記者杜冠霖／台北報導

立委提出「民法第1223條文修正草案」，刪除兄弟姊妹之特留分，今（1日）立院司法法制委員會討論相關提案。法務部表示，贊成刪除特留分的立法方向，但宜衡酌各方權益及相關配套，包含是否採用外國立法例「貢獻分」制度以及遺產酌給部分，也要考量刪除「兄弟姊妹特留分」後，對於不能維持生活且無謀生能力之兄弟姊妹如何因應。

現行民法規定，配偶與兄弟姊妹應繼分各為2分之1，兄弟姊妹特留分為應繼分3分之1，主要因應早期大家庭社會型態，如今隨社會變遷，成年手足多已經濟獨立，單身者比率增加，卻僅因血緣而獲得財產分配權，引發爭端。法務部曾於2016年提出修法，降低特留分比率，但因各界疑慮且反彈不小作罷。

法務部次長黃謀信報告時表示，有關兄弟姊妹特留分問題，本部去年委請學者完成檢討修正的研修，目前正參酌研究成果成立小組，現正進行修法推動工作，對於相關議題，參酌外國立法，宜衡酌各方權益及相關配套，包含國外「貢獻分」制度以及遺產酌給部分等。

黃謀信指出，對於刪除特留分立法方向，本部贊成，但為求法治完善，就修正條文提供以下意見，第一、如果完全刪除特留分，建議應採取個案配套較為周全；第二、刪除兄弟姊妹及祖父母特留分，參酌外國案例仍有保留，且個案上祖父母繼承的狀況實際上是少數，社會尚未形成共識。

黃謀信也提到，另外，增加前提要件部分，為何只有兄弟姊妹要設特定要件？而且為什麼是一律給、給固定比例完全沒有彈性空間，這邊要再考量，施行法部分就有不溯既往規定，是否有必要再修，這邊也要考量，如果大院決定要刪除特留分，法務部尊重修法結果也會提供相關意見。

法務部報告也提醒，針對特留分有死後扶養之性質，宜一併考量刪除「兄弟姊妹特留分」後，對於不能維持生活且無謀生能力之兄弟姊妹如何因應，以評估最佳之修正方式，方能符合不同個案之情況及公平性，避免僅刪除「兄弟姊妹特留分」造成個案適用結果之不公平。