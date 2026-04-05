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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨正面對決「一黨獨大」標籤　破解國民黨地方派系真相

▲▼《一黨獨大？到底是誰在大》。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

▲民進黨自製節目「爸媽叫我不要談政治」發布最新影片《一黨獨大？到底是誰在大》。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者詹詠淇／台北報導

隨著2026地方大選逼近，為加強社會溝通、破除迷思，民進黨自製節目「爸媽叫我不要談政治」日前發布最新影片《一黨獨大？到底是誰在大》，直指國民黨在基層的長期壟斷，剖析其如何豢養地方勢力又遭反噬，甚至引進「新金主」任由紅色資本滲透，全片梳理近40年歷史數據與脈絡，直球對決「一黨獨大」真相。

影片指出，藍營常攻擊民進黨一黨獨大，但數據顯示，1987年解嚴後，國民黨與泛藍在立法院長達32年單獨過半，各縣市議長更是「40年不變的藍色鐵板」；過去更透過砂石、營造、客運等特許行業扶植地方勢力，建立起相互依存的「恩庇侍從體系」，形成地方勢力與家族政治的壟斷。

節目提到，隨著民主化與黨產凍結，掌握動員能量與現金流的地方派系逐漸壯大，地方勢力坐大與反噬，國民黨從「主子」淪為附庸，促使具爭議背景的韓國瑜、傅崐萁等人躍升黨內核心。更駭人的是，中國如今還透過農產契作讓利、低廉里長交流團，及藉特定台商將特許利益轉為地下選舉金庫等統戰手段，精準挹注紅利鞏固派系實力。

節目強調，國民黨放任紅色滲透，具紅統色彩的鄭麗文接任黨主席後，導致黨中央與地方全面「赤化」，中國國民黨儼然已成為「中國的國民黨」，令人擔憂。

民進黨表示，「爸媽叫我不要談政治」自去年5月上線以來，透過短影音、長影片分進合擊，討論時事議題、台灣政治情勢，屢屢獲得好評，過去也曾挑戰「綠共」、「親美親中」、「年金改革」等敏感話題，如今再次正面對決「一黨獨大」標籤，期盼透過完整的歷史脈絡與結構分析，提供閱聽人更完整、宏觀的視角，重新檢視台灣地方政治的實際樣貌。

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民進黨一黨獨大派系國民黨爸媽叫我不要談政治

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