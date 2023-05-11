綠助攻？大誇侯友宜「性格像李登輝、體格像鄧小平」　最後還送這句話

▲侯友宜新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市議會近日進行總質詢，民進黨議員猛攻新北市長侯友宜，不過民進黨市議員陳永福今（11）日下午質詢時大誇侯友宜的從政歷程跟李登輝很像，身材和鄧小平很像，更引用孟子所言的「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚」送給侯友宜。侯聽聞後回，他一輩子都顧中華民國、顧台灣，希望這塊土地更好。

近期民進黨均在市議會總質詢時猛攻侯友宜，但身為民進黨黨員的陳永福今下午竟在為侯友宜抱屈，他表示，這段時間侯受到的攻擊，比鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲還多，畢竟在台灣，有能力的人往往遭妒、攻擊。

陳永福再說，近日民進黨質詢砲火強烈，但對侯不一定是壞事，如孟子古訓「天將降大任於斯人也，必苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚」。更要侯要有勇氣爭大位，但前提是絕不能被中共打壓。

對於陳永福不斷「做球助攻」，讓一旁盯場的國民黨議員拍手叫好，現場響起掌聲。陳永福接著說，侯友宜的人生旅途跟李登輝很像、體格像鄧小平，不管是國民黨、民進黨競爭，都是為了讓台灣人民更好。

侯友宜回說，他把外在的攻擊當作鼓勵，他不怕任何挑戰，只怕自己沒有信心，展現雖萬人吾往矣的勇氣。侯更說，一輩子都顧中華民國、顧台灣，讓這塊土地更好，也是讓這塊土地能永續繁榮下去，「我一心為中華民國做事，用這個心情繼續向前行、打拚」。

