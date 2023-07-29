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蘭萱玉山登頂圓夢輸給「等一個人咖啡」　粉絲上山手沖為了感謝這件事

▲蘭萱玉山登頂圓夢之旅，回程途中竟然出現了意外插曲，粉絲特定上山，替她煮一杯咖啡。（圖／蘭萱時間）

▲蘭萱完成玉山登頂圓夢之旅，回程途中竟出現了「等一個人咖啡」插曲，讓她感動萬分。（圖／蘭萱時間，下同）

記者陳弘修／台北報導

媒體人、中廣《蘭萱時間》節目主持人蘭萱，日前完成了玉山登頂之旅的夢想，跟一群朋友在回程的下坡路上，沒想到卻出現了「等一個人咖啡」的意外驚喜，讓她感動萬分。一位節目的粉絲爸爸為了感謝蘭萱圓了他探訪「玻璃屋」的夢想，揹起重達10幾公斤的背包，帶著手沖咖啡所需，6公升的水、熱水瓶、濾杯、細嘴壺等工具，徒步走了兩個多小時，為的就是親自煮一杯手沖咖啡給蘭萱，以表達謝意。這位叫Matt的爸爸說，蘭宣登玉山是圓夢，而他自己走一趟是「報恩咖啡圓夢行」。

回想起這段，蘭萱29日在自己的蘭萱時間粉專中表示，如果這是一場驚喜PK賽，她站在3952M台灣最高峰上直播，拿著小旗子宣佈《蘭萱時間》從8月1日起恢復兩小時的節目播出，原以為是送給聽眾朋友很厲害的驚喜；如今看起來，好像小輸給Matt負重10幾公斤，翻山越嶺走到2838M孟祿亭，搭起圓夢補給站，坐看雲起四小時只為「等一個人的咖啡」，不過，這是輸了仍開心、輸了也算贏的PK，代表著她和閱聽眾朋友間的彼此看重，在艱困紛亂的媒體環境中已是幸福。

▲蘭萱玉山登頂圓夢之旅，回程途中竟然出現了意外插曲，粉絲特定上山，替她煮一杯咖啡。（圖／蘭萱時間）

蘭萱表示，原本以為走到塔塔加登山口前最後一個休息點孟祿亭後，就可以劃上句點，沒想到就在最後幾里的路上，意料之外的插曲就這麼地發生，當大家你一言我一語地聊到此行如果真要說還有什麼遺憾，就差一杯熱騰騰的香醇咖啡時，走在前面，先拐過轉角的領隊學姐突然傳來一句話：亭子裡有人在「奉咖啡」欸！

有這麼巧、這麼好的事發生？蘭萱說，一行人聽到後，立刻飛奔過去，原本她想要請大家喝咖啡，「老闆，8杯熱咖啡！多少錢？」沒想到對方竟然說不用錢，反而問起：「蘭萱姐，妳不認得我了嗎？」、「我是專程來這裡等妳，要為妳煮咖啡，要來報恩的....」。

▲蘭萱玉山登頂圓夢之旅，回程途中竟然出現了意外插曲，粉絲特定上山，替她煮一杯咖啡。（圖／蘭萱時間）

▲蘭萱玉山登頂圓夢之旅，回程途中竟然出現了意外插曲，粉絲特定上山，替她煮一杯咖啡。（圖／蘭萱時間）

在進一步跟對方交談了解後，蘭萱才發現，原來，這位瘦瘦高高、不是賣咖啡的男子叫做Matt，是《蘭萱時間》的忠實粉絲，為了為讓小孩接近自然而愛上生態，所以特別喜歡節目中的《科學人》單元，也很嚮往有機會能探訪李家維老師的玻璃屋，而就在去年她主持廣播十多年來第一次辦戶外活動，安排的李家維老師粉絲見面會，Matt幸運中籤，聊起了這段，蘭萱也想起了對方在老師滿是收藏的玻璃屋參觀時興奮滿足的樣子。

Matt說，因為一直很感謝蘭萱圓了他想參觀玻璃屋的夢，所以也持續關注蘭萱的官網粉絲頁，知道她正在圓玉山夢，於是爬過幾次玉山、了解第二天最是辛苦的他，靈機一動，決定挑個下山必經的亭子。在擺設咖啡器具後，他掛起手寫的《圓夢補給站》海報，原本想說寫《蘭萱奉茶站》，但後來放棄，因為擔心蘭萱覺得太高調。

Matt準備好煮咖啡後，從上午10點多一路等到下午2點多，他表示，期間敵不過殷殷眼神，也煮了幾杯咖啡給日本登山客喝，做做國民交），直等到一個什麼都不知道、只聽著咖啡就眼睛發亮，嚷著老闆8杯咖啡的蘭萱踏進孟祿亭。

「這是我替蘭萱姐特別準備，妳專屬的杯子。」蘭萱表示，已經相當感動的她，聽到這句話時，再也忍不住，站起來給對方一個大大擁抱，當時雖一直笑著，但卻有想哭的感覺。

▲蘭萱玉山登頂圓夢之旅，回程途中竟然出現了意外插曲，粉絲特定上山，替她煮一杯咖啡。（圖／蘭萱時間）

蘭萱表示，媒體工作最快樂的事，無非在原以為孤獨的路上，做自己熱愛、擅長、覺得值得與有意義的事，還能引起共鳴、發揮影響，贏得喜愛和支持，這不是容易的事，「所以，當你的堅持有人懂，你做的節目有人愛，無論是社群平台上的留言按讚，服務媒體收到的致電來信，生活中巧遇時的頷首微笑、熱情加油，都是儲化為前進力量的源頭活水，讓我心存感謝」。

▲蘭萱玉山登頂圓夢之旅，回程途中竟然出現了意外插曲，粉絲特定上山，替她煮一杯咖啡。（圖／蘭萱時間）

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