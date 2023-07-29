大理高中傳改隸北市大附中　教育局：樂觀其成

▲大理高中傳出將改隸為台北市立大學附屬中學。（圖／摘自大理高中臉書）

記者許敏溶／台北報導

今年吹起附中合併潮，外傳台北市大理高中將改隸為台北市立大學附屬中學，兩校已組成整併委員會，最快113學年就能合併。北市教育局今（29日）表示「樂觀其成」，但目前尚未收到申請計畫，一旦收到計畫書，將組成審查小組將依程序進行「初審、實地訪視、複審」，最後審議通過後才會核定改隸。

竹女、竹中改隸屬大學附屬中學新聞近期備受關注，現在連台北市也傳出大理高中，將改隸北市大附中，傳出兩校已組成整併委員會，並召開籌備會議，最快113學年兩校就能合併，屆時將打造出全台首間「全齡大學」。

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北市教育局表示，尚未收到上述申請計畫書，而兩校合併就像男女朋友談戀愛，雙方只要都有意願，教育局態度是樂觀其成。

教育局指出，對於大理高中改隸北市大附中一案，教育局將參照「國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點」及其流程圖，一旦收到俟大理高中函報改隸計畫書後，教育局組成審查小組進行初審。

若初審通過後，教育局表示，將由教育局辦理實地訪視，並進行複審。若經複審通過，教育局核定先行籌備半年至一年（並得延長半年至一年，其延長以一次為限），籌備屆滿經實地訪視及審議通過後核定改隸。

▲大理高中傳出改隸為北市大附中。（圖／翻攝自Google Maps）