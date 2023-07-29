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哪一道「熱炒料理」最代表台灣？　鄉民激推它：每次上菜瞬間消失

▲熱炒 。（圖／記者陳致平攝）

▲網友問熱炒店哪一道料理最代表台灣引發熱議 。（圖／記者陳致平攝） 

記者林彥臣／綜合報導

熱炒是台灣獨特的飲食文化，其中有幾道經典料理，更是每間熱炒店都必備的基本款。就有網友在PTT八卦板發問，哪一道熱炒料理，最能夠代表台灣，結果釣出網友們各式各樣的回答，不過最多網友支持的還是「鳳梨蝦球」，也各自說明最推薦的原因。

原PO發文表示，「每次跟朋友去熱炒店，都點那幾樣熱炒，雖然不到吃膩的程度，但想了想，如果是要代表台灣的熱炒，應該要選哪幾道為主，才能顯出獨特性？」

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網友回應表示，「三杯雞」、「客家小炒」、「薑絲大腸」、「宮保雞丁」、「蒼蠅頭」、「糖醋排骨」、「龍珠」、「水蓮，只有台灣有」。

▲▼鳳梨蝦球,美乃滋,減肥,辦桌,午餐,晚餐。（圖／記者謝承恩攝）

▲最多網友認為，鳳梨蝦球最能夠代表台灣。（圖／資料照）

但最多網友支持的還是這一道，「鳳梨蝦球」、「鳳梨蝦球，最簡單的料理」、「鳳梨蝦球，台灣獨創」、「鳳梨蝦球啊，還有哪個國家有」、「外國人滿多愛吃鳳梨蝦球」、「鳳梨蝦球真的好吃，每次一上菜就瞬間消失」。

根據台師大歷史碩士陳韋聿（Emery）撰文分析指出，鳳梨蝦球的問世，與台灣過去發達的「鳳梨罐頭產業」以及「草蝦養殖業」有關，到了1980年代，全台灣的台菜餐廳也隨著民間消費力的「猛爆性成長」遍地開花，基於控制成本與食材容易取得等考量，「鳳梨蝦球」很可能就是順應著這樣的時代大勢，在某家餐廳的廚房裡應運而生。

陳韋聿（Emery）的分析還指出，鳳梨蝦球中不可或缺的「美乃滋」，則是台菜援用日本料理烹調手法的一個典型例子。

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