「聽周杰倫的歌」被00後工讀妹嫌老！他超衝擊　鄉民吵翻了

▲周杰倫去年底展開2023年巡迴演唱會。（圖／杰威爾提供）

記者周亭瑋／綜合報導

「台灣天王」周杰倫出道22年，許多膾炙人口的歌曲紅遍亞洲，就有網友震驚表示，他在店裡放周董的歌，竟被00後的工讀妹妹嫌老。話題掀起兩派論戰，一派人不以為然直呼，現在路上還是會聽到；但也有鄉民笑回，「就是老人聽的阿！」

網友昨在PTT發文提到，「剛剛在店裡放周杰倫的歌，來打工的2003年工讀妹妹，說我聽周杰倫很像老人，我反問她都聽什麼音樂，她說最近聽韓團NewJeans跟BTS，X的...杰倫現在也過氣了嗎？」

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對此，一派鄉民表示，「一堆飲料店還是放這個啊」、「周杰倫還不算老吧，你有聽過星星點燈？」「現在路上還是會聽到」、「留島不留人，只留周杰倫」、「這跟過氣沒關係，是她是韓樂腦粉」、「只剩下老歌可以聽」。

▲周杰倫出道至今代表作無數。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

不過，也有不少人點頭直呼，「周杰倫就老人聽的」、「20年前的歌手」、「這真的老啊」、「一堆年輕人還沒出生呢」、「年輕人聽韓團」、「老人才會聽」、「現在最新的是阿嬤饋咖，阿嬤都聽得懂」。

素有「亞洲流行天王」封號的周杰倫，被認為是華語樂壇及流行文化歷史上最偉大且最具影響力的音樂人之一，在台灣專輯銷量超過247萬張，也獲得大大小小的音樂獎項，包括15座台灣金曲獎和2座MTV亞洲大獎，後來他更跨足電影事業，甚至兩度進入好萊塢。