　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「聽周杰倫的歌」被00後工讀妹嫌老！他超衝擊　鄉民吵翻了

▲▼周杰倫「嘉年華」香港演唱會。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫去年底展開2023年巡迴演唱會。（圖／杰威爾提供）

記者周亭瑋／綜合報導

「台灣天王」周杰倫出道22年，許多膾炙人口的歌曲紅遍亞洲，就有網友震驚表示，他在店裡放周董的歌，竟被00後的工讀妹妹嫌老。話題掀起兩派論戰，一派人不以為然直呼，現在路上還是會聽到；但也有鄉民笑回，「就是老人聽的阿！」

網友昨在PTT發文提到，「剛剛在店裡放周杰倫的歌，來打工的2003年工讀妹妹，說我聽周杰倫很像老人，我反問她都聽什麼音樂，她說最近聽韓團NewJeans跟BTS，X的...杰倫現在也過氣了嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，一派鄉民表示，「一堆飲料店還是放這個啊」、「周杰倫還不算老吧，你有聽過星星點燈？」「現在路上還是會聽到」、「留島不留人，只留周杰倫」、「這跟過氣沒關係，是她是韓樂腦粉」、「只剩下老歌可以聽」。

▲網友指《愛在西元前》歌詞快到期。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

▲周杰倫出道至今代表作無數。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

不過，也有不少人點頭直呼，「周杰倫就老人聽的」、「20年前的歌手」、「這真的老啊」、「一堆年輕人還沒出生呢」、「年輕人聽韓團」、「老人才會聽」、「現在最新的是阿嬤饋咖，阿嬤都聽得懂」。

素有「亞洲流行天王」封號的周杰倫，被認為是華語樂壇及流行文化歷史上最偉大且最具影響力的音樂人之一，在台灣專輯銷量超過247萬張，也獲得大大小小的音樂獎項，包括15座台灣金曲獎和2座MTV亞洲大獎，後來他更跨足電影事業，甚至兩度進入好萊塢。

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

ET快訊
快訊／杜蘇芮海陸警正式解除！「卡努」加速推進　連2天全台有雨
快訊／杜蘇芮強襲高雄首起死亡　男陳屍橋下沙洲
杜蘇芮登陸福建　多圖呈現威力有多猛
「和眼鏡蛇接吻」被咬鼻！致命毒液竄全身　印尼弄蛇人慘死
趙孟姿突問「再送你一個小孩好了」　許孟哲秒回…答案超真實
金門牛群對決杜蘇芮！強碰狂風暴雨　累到虛脫躺地

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／杜蘇芮海陸警正式解除！「卡努」加速推進　連2天全台有雨

LIVE／杜蘇芮遠離「卡努颱風接力炸雨」　氣象局最新說明

交通事故死亡6年新高！不降反升　行人零死亡推動聯盟點出癥結點

高雄百貨硬開門！唯獨這家「霸氣停業1天」　網驚：根本表率

快訊／中橫91.5K坍方...公路局搶修5hrs終通車　夜間預警封閉11hrs

慈濟攜唐美雲、優人神鼓演繹　彰化體育館連續舉辦八場

32名遊客吊空中！花蓮海洋公園纜車斷電2原因曝　園方說話了

史博館新任館長人事確定！文化部派「博物館老將」王長華接任

80歲獨居爺爺「手臂瘦成泛黑竹竿」　畫面太衝擊！一票人爆感慨

交通事故5個月內奪1309人命　交長：下波重點降低機車、高齡者死亡

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

春風唱陳奕迅《陀飛輪》「比玖壹壹好聽」　真把王大陸認成柯震東？！..宋芸樺傻眼

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

快訊／杜蘇芮海陸警正式解除！「卡努」加速推進　連2天全台有雨

LIVE／杜蘇芮遠離「卡努颱風接力炸雨」　氣象局最新說明

交通事故死亡6年新高！不降反升　行人零死亡推動聯盟點出癥結點

高雄百貨硬開門！唯獨這家「霸氣停業1天」　網驚：根本表率

快訊／中橫91.5K坍方...公路局搶修5hrs終通車　夜間預警封閉11hrs

慈濟攜唐美雲、優人神鼓演繹　彰化體育館連續舉辦八場

32名遊客吊空中！花蓮海洋公園纜車斷電2原因曝　園方說話了

史博館新任館長人事確定！文化部派「博物館老將」王長華接任

80歲獨居爺爺「手臂瘦成泛黑竹竿」　畫面太衝擊！一票人爆感慨

交通事故5個月內奪1309人命　交長：下波重點降低機車、高齡者死亡

柯文哲不賣腳踏車了　王世堅喊「睹物思言」：世上最熟悉的陌生人

快訊／門檻加嚴！朝野協商決議外役監納貪污、經濟犯罪　拚31日三讀

新北國王簽下新秀蘇培凱　將跟洪志善從師徒變隊友！

快訊／杜蘇芮海陸警正式解除！「卡努」加速推進　連2天全台有雨

快訊／杜蘇芮強襲高雄傳首起死亡　男詭異陳屍新威大橋下沙洲　

南山人壽60周年　董事長尹崇堯：還在努力上市櫃

美國媽媽團來台觀戰U12　對亞太球場印象好、最愛雞肉炒飯　　　　

拿莫．伊漾招待原住民料理　錡龍逛夜市愛上芝麻湯圓

學倫案再添蔣絜安！　國民黨轟：信賴台灣隊已變「學位被撤銷聯誼會」

LIVE／杜蘇芮遠離「卡努颱風接力炸雨」　氣象局最新說明

帝爺公蛇連續44年現身　廟方見牠躲桌底超驚喜！

生活熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

杜蘇芮罕見放2天「最長颱風假是它」　網哭：台人的痛

14:00才開門！夢時代「超誇張車陣」塞爆了

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

高雄清晨緊急停班課！徹夜決策過程曝

颱風前「帝爺公蛇」現身　專家：這2個月要注意

杜蘇芮「瞎混一整天」？氣象粉專解答

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

他砸150萬開拾汣茶屋！7天獲利驚人

快訊／卡努颱風今晨生成！　暴風圈不排除接觸台灣北部

未婚妻「想美美拍婚紗」竟暈船健身教練！他噴10萬綠爆

杜蘇芮又開眼！最強右眼牆直衝1地區

更多熱門

相關新聞

高雄狂風肆虐「整排鐵皮屋板掀翻」狠砸車輛

高雄狂風肆虐「整排鐵皮屋板掀翻」狠砸車輛

因杜蘇芮颱風影響，高雄市今（28）日清晨5點50分緊急宣布全日停班停課，許多網友在分享高雄晚上的災情，路上的大樹都倒了，還有人分享停車場的畫面，可以看到搭建的鐵皮遮擋塊，被風吹得散落一地，甚至直接砸在車上，也有不少人抱怨「停電熱到不行」。

高雄緊急停班！鄉民喊「4天連假」

高雄緊急停班！鄉民喊「4天連假」

信義區吃飯突騷動！轉頭見「啦啦隊女神」

信義區吃飯突騷動！轉頭見「啦啦隊女神」

阿妹開唱　司機居然是周杰倫：OMG！

阿妹開唱　司機居然是周杰倫：OMG！

「被同事邊緣」底下讚爆！他曝1地雷：很慘

「被同事邊緣」底下讚爆！他曝1地雷：很慘

關鍵字：

周杰倫周杰倫歌00後PTT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家

楊紫瓊結婚了！結束19年愛情長跑

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

日氣象廳：新颱卡努「最靠近台灣時」轉強颱

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

賀瓏辯論「拿劉真、辛龍當舉例」

杜蘇芮罕見放2天「最長颱風假是它」　網哭：台人的痛

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

14:00才開門！夢時代「超誇張車陣」塞爆了

福原愛早江宏傑狠撕　日媒曝她最慘下場

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

更多

最夯影音

更多
鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面