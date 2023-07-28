　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

信義區吃飯突騷動！轉頭見「李多慧」0偽裝現身　鄉民大讚：腰好細

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲李多慧現身信義區。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者曾筠淇／綜合報導

杜蘇芮颱風帶來風雨，讓部分上班族期待放颱風假。昨（27）日有網友發文表示，台北雖然沒放颱風假，但他下班去公司附近餐廳用餐時，竟巧遇李多慧。照片曝光後，引發網友討論，ATT 4 FUN也透過粉專分享好幾張李多慧的照片。

男網友在臉書「爆廢1公社」上發文表示，他26日還在祈禱放假，結果27日仍然照常上班。當天他被老闆「X腰」一堆事情，好不容易熬到下班，就跑去公司附近的餐廳要大吃一頓，「結果好像遇到明星在拍片，想請問有人知道這是誰嗎？」從他貼出的照片可見，主角就是啦啦隊女神李多慧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

PTT的Gossiping板上，也有網友以「李多慧在信義區兩餐吃飯」為標題發文，提到他吃飯吃一半，餐廳突然一陣騷動，轉頭才發現原來李多慧也來吃飯。值得注意的是，當時還有人拿著攝影器材拍攝李多慧。

照片曝光後，不少網友留言回應，「是李多慧！竟然可以見到本人」、「兩餐超好吃的，李多慧很懂喔」、「很幸運耶，我都沒遇過明星」、「多慧來台灣居然也吃兩餐，這距離也太近了吧，好羨慕」、「颱風天老闆不會讓你心情變好，但李多慧」、「腰真的超細」、「腰瘦讚，一點贅肉都沒有」、「原來是有李多慧，剛剛經過兩餐場，外面一堆人」。

ATT 4 FUN粉專也發文，直呼「可甜可辣李多慧女神降臨」，李多慧超愛韓餐，到韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」用餐，引起騷動。從粉專PO出的照片也可見，確實有不少粉絲站在兩餐外面，並朝店內看、拿手機拍攝，可見李多慧人氣之高。

ET快訊
LIVE／雙颱共存！卡努恐轉強颱　楊紫瓊嫁法拉利前總裁
快訊／驚悚畫面！巨量落石坍方　交通中斷
LIVE／本島陸警解除！杜蘇芮登陸福建　氣象局最新說明
快訊／台灣本島解除陸上警報！
快訊／三讀通過！　未成年禁止師生戀
快訊／議長認收賄2600萬！　貪污罪起訴
杜蘇芮罕見放2天假！　最長颱風假是它：台灣人的痛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

杜蘇芮變瘦減弱！估最快傍晚海陸警解除　3地仍防劇烈雨勢

杜蘇芮颱風來襲現場積水不退　2023雲林海洋音樂祭順延一周

十年一遇「超級藍月」8月登場　加映英仙座流星雨、土星衝

LIVE／本島陸警解除！杜蘇芮已登陸福建　氣象局最新說明

快訊／杜蘇芮登陸中國！台灣本島解除陸上警報　金、澎還在暴風圈

分發最低「英文、數A、數甲」23級分可填志願　錄取率和去年相近

超速40公里重罰3.6萬！民眾吃不消喊放寬　交部拒絕曝原因

金門百年老榕樹毀了！杜蘇芮強襲「總兵署」古蹟　大樹不敵傾倒

高雄狂風肆虐「整排鐵皮屋板掀翻」狠砸車輛！鐵捲門被吹到路中央

快訊／高雄颱風假！漢神巨蛋、夢時代宣布1400恢復營業

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鐵棍插爛千萬超跑玻璃　警調監視器：是邱彥翔

杜蘇芮變瘦減弱！估最快傍晚海陸警解除　3地仍防劇烈雨勢

杜蘇芮颱風來襲現場積水不退　2023雲林海洋音樂祭順延一周

十年一遇「超級藍月」8月登場　加映英仙座流星雨、土星衝

LIVE／本島陸警解除！杜蘇芮已登陸福建　氣象局最新說明

快訊／杜蘇芮登陸中國！台灣本島解除陸上警報　金、澎還在暴風圈

分發最低「英文、數A、數甲」23級分可填志願　錄取率和去年相近

超速40公里重罰3.6萬！民眾吃不消喊放寬　交部拒絕曝原因

金門百年老榕樹毀了！杜蘇芮強襲「總兵署」古蹟　大樹不敵傾倒

高雄狂風肆虐「整排鐵皮屋板掀翻」狠砸車輛！鐵捲門被吹到路中央

快訊／高雄颱風假！漢神巨蛋、夢時代宣布1400恢復營業

亮・珠寶／俐落首飾寵老爸　獻Apple Watch滿鑽殼奢華一下

快訊／日圓匯價升至「0.2292」！再創新高　換10萬台幣少吃22碗拉麵

李家超傳被美國禁止出席APEC　港府：應履行東道主責任

杜蘇芮變瘦減弱！估最快傍晚海陸警解除　3地仍防劇烈雨勢

自豪公務員領50K！他去完女友家「想找地洞鑽進去」：有夠丟臉

林金結同框郭台銘被疑違黨規　李德維：小雞不要天天只想蹭熱度

杜蘇芮颱風來襲現場積水不退　2023雲林海洋音樂祭順延一周

網讚德式煎餅「好吃得亂七八糟」！基隆市場2樓平價咖啡表現驚豔

慶戰勝節70周年　北韓「怪獸」導彈又亮相　

心繫颱風台南災情　黃偉哲視察柚園、永康抽水站、亞太棒球場

生活熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

杜蘇芮「瞎混一整天」？氣象粉專解答

高雄清晨緊急停班課！徹夜決策過程曝

杜蘇芮又開眼！最強右眼牆直衝1地區

快訊／卡努颱風今晨生成！　暴風圈不排除接觸台灣北部

杜蘇芮路徑又變北　恐發國家警報

杜蘇芮「迷蹤步」北上！暴風圈變小

他砸150萬開拾汣茶屋！7天獲利驚人

颱風前「帝爺公蛇」現身　專家：這2個月要注意

雙颱共存！「卡努」最新路徑曝　氣象局：8/1後最靠台灣　

4縣市緊急停課！民眾怨太晚公布「已經出門」

更多熱門

相關新聞

林襄、李多慧聯手9月為日職樂天開球

林襄、李多慧聯手9月為日職樂天開球

日本職棒樂天金鷲今天（27日）宣布，9月19日到21日的三場主場賽事，台灣樂天桃猿啦啦隊樂天女孩Rakuten Girls，將由林襄帶領李多慧等4人將赴日表演，林襄將在20日擔任開球貴賓。

「被同事邊緣」底下讚爆！他曝1地雷：很慘

「被同事邊緣」底下讚爆！他曝1地雷：很慘

黑狗颱風天隔空叫餐　2樓屋簷俯視

黑狗颱風天隔空叫餐　2樓屋簷俯視

小時候討厭2食材　長大後翻盤了：好吃！

小時候討厭2食材　長大後翻盤了：好吃！

不解「17年老牌」沒聲勢　他激推現泡茶！

不解「17年老牌」沒聲勢　他激推現泡茶！

關鍵字：

颱風天信義區兩餐韓式料理李多慧啦啦隊啦啦隊女神PTT爆廢1公社ATT4FUN

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

楊紫瓊結婚了！結束19年愛情長跑

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

杜蘇芮「瞎混一整天」？氣象粉專解答

福原愛律師驚訝江開記者會　原因曝光

高雄清晨緊急停班課！徹夜決策過程曝

離譜婚鬧！伴娘被壓床強掀裙露底褲

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

杜蘇芮又開眼！最強右眼牆直衝1地區

更多

最夯影音

更多
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度
江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面