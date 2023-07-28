▲李多慧現身信義區。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者曾筠淇／綜合報導

杜蘇芮颱風帶來風雨，讓部分上班族期待放颱風假。昨（27）日有網友發文表示，台北雖然沒放颱風假，但他下班去公司附近餐廳用餐時，竟巧遇李多慧。照片曝光後，引發網友討論，ATT 4 FUN也透過粉專分享好幾張李多慧的照片。

男網友在臉書「爆廢1公社」上發文表示，他26日還在祈禱放假，結果27日仍然照常上班。當天他被老闆「X腰」一堆事情，好不容易熬到下班，就跑去公司附近的餐廳要大吃一頓，「結果好像遇到明星在拍片，想請問有人知道這是誰嗎？」從他貼出的照片可見，主角就是啦啦隊女神李多慧。

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PTT的Gossiping板上，也有網友以「李多慧在信義區兩餐吃飯」為標題發文，提到他吃飯吃一半，餐廳突然一陣騷動，轉頭才發現原來李多慧也來吃飯。值得注意的是，當時還有人拿著攝影器材拍攝李多慧。

照片曝光後，不少網友留言回應，「是李多慧！竟然可以見到本人」、「兩餐超好吃的，李多慧很懂喔」、「很幸運耶，我都沒遇過明星」、「多慧來台灣居然也吃兩餐，這距離也太近了吧，好羨慕」、「颱風天老闆不會讓你心情變好，但李多慧」、「腰真的超細」、「腰瘦讚，一點贅肉都沒有」、「原來是有李多慧，剛剛經過兩餐場，外面一堆人」。

ATT 4 FUN粉專也發文，直呼「可甜可辣李多慧女神降臨」，李多慧超愛韓餐，到韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」用餐，引起騷動。從粉專PO出的照片也可見，確實有不少粉絲站在兩餐外面，並朝店內看、拿手機拍攝，可見李多慧人氣之高。