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高雄緊急停班！鄉民喊「4天連假」　還有3縣市也放2天颱風假

▲台南市中西區28日凌晨起，因颱風風勢轉強並下雨，各處陸續有樹倒、招牌脫落等情形，市警二分局員警漏夜做安全封閉及警戒處置，並通知排除障礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區有路樹倒了。（圖／記者林悅翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

杜蘇芮颱風帶來超大風雨，高雄市政府今晨發布簡訊，緊急宣布今（28）日全天停止上班上課。對此，就有網友不禁直呼，「羨慕連假」、「4天連假get」。除了高雄之外，台南市、屏東縣、澎湖縣3縣市，以及花蓮、台東部分區域也都連放2天颱風假。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「高雄停班停課」為標題發文，並貼出高雄市長陳其邁臉書粉專的貼文截圖。高市府公告，考量颱風路徑偏東，高雄28日凌晨5時仍有部分地區風力達7級、陣風10級，對上班民眾安全造成影響，因此依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》停班停課，「高市府已將此決定通報人事行政總處，懇請各界諒解市府不得不的決定」。

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由於高雄昨（27）日也放颱風假，加上明後天是星期六、日，本就休假，因此就有不少網友討論道，「連放4天，北部人羨慕的眼神」、「連假4天超爽」、「連2天颱風假」、「好爽，4天連假」、「超羨慕連放4天耶」、「連假4天真爽」、「真爽，連放4天」、「X好爽，連放4天」。

不過也有網友認為高雄真的風大，出門危險確實該放，倒也不必羨慕，「這風大成這樣，我自己放」、「高雄風雨真的太大了」、「今天比昨天有著更大的風雨，停班停課是睿智之舉」、「外面風超大，這沒辦法騎車出門的」、「高雄風很大欸」、「高雄風勢真的很大沒錯，我小孩半夜一直哭」、「高雄路樹倒很多好嗎？本來就該放了，連路邊機車都有被吹倒的」。

▲▼高雄晚間多處路樹倒，中華五路一處路樹砸到保時捷。（圖／民眾提供）

▲高雄有車子被路樹砸到。（圖／民眾提供）

高雄市區昨晚開始起風，多處路樹傾倒、招牌遭吹落，鼓山區還有一名騎士撞上路樹，所幸傷勢輕微經警消送醫診治後無大礙。除了高雄27、28日均停止上班上課，台南市、屏東縣、澎湖縣，以及花蓮、台東部分區域也都連放2天颱風假。

北部地區

基隆市 尚未列入警戒區。
台北市 尚未列入警戒區。
新北市 尚未列入警戒區。
桃園市 尚未列入警戒區。
新竹市 尚未列入警戒區。
新竹縣 尚未列入警戒區。

中部地區

苗栗縣 今天照常上班、照常上課。
台中市 今天照常上班、照常上課。
彰化縣 今天照常上班、照常上課。
雲林縣 今天照常上班、照常上課。
麥寮鄉｜今天上午停止上班、停止上課
台西鄉｜今天上午停止上班、停止上課
四湖鄉｜今天上午停止上班、停止上課
口湖鄉｜今天上午停止上班、停止上課
水林鄉｜今天上午停止上班、停止上課
北港鎮｜今天上午停止上班、停止上課
南投縣 今天照常上班、照常上課。

南部地區

嘉義市 今天停止上班、停止上課
嘉義縣 今天停止上班、停止上課
台南市 今天停止上班、停止上課
高雄市 今天停止上班、停止上課
屏東縣 今天停止上班、停止上課

東部地區

宜蘭縣 尚未列入警戒區
花蓮縣 今天照常上班、照常上課
卓溪鄉卓清村｜今天停止上班、停止上課
台東縣 今天照常上班、照常上課
台東縣延平鄉紅葉村紅葉國民小學｜今天停止上班、停止上課
台東縣海端鄉利稻村｜今天停止上班、停止上課
台東縣海端鄉海端村新武部落｜今天停止上班、停止上課
台東縣海端鄉霧鹿村｜今天停止上班、停止上課

外島地區

澎湖縣 今天停止上班、停止上課
連江縣 尚未列入警戒區
金門縣 今天停止上班、停止上課

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