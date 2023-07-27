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驚覺「被同事邊緣」底下全讚爆！他卻逆風　急曝1地雷：很慘

揉眼睛,眼睛痛,乾澀,眼睛癢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO無意間發現自己被同事邊緣。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

想在職場上交到知心朋友很難，但若被邊緣難免錯愕。就有人表示，公司協理下個月要退休，最近突然在群組謝謝大家的心意，他才知道其他同事一起寫卡片送協理，「沒人跟我講，完完全全被公司跟同事們邊緣了，怎麼辦？有卦嗎QQ？」不過，就有人驚呼，「這才是上班族最佳狀態」，勸他放寬心。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「被公司邊緣怎麼辦？」文中表示，公司協理下個月要退休，同事們就一起寫了一張卡片送協理，但他根本沒被問要不要寫，「一直到昨天，協理在群組謝謝大家，我才知道這件事情，也沒人跟我講」，這才自覺似乎被同事們邊緣了，不禁求助「怎麼辦？有卦嗎QQ？」

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貼文曝光後，有人反而秒讚，「這樣才好，傻傻==」、「人際交流很累人的好嗎」、「職場邊緣才好，其他人只是表面」、「這樣很好好不好，工作就好=.=」、「演戲缺席，這不是什麼壞事」、「賺爛了，這種鳥事都沒你的事」、「下班不認識不是很好嗎」、「邊緣才好，不用在那陪笑猜心思。」

還有網友表示，「有什麼不好的？被喜歡跟被討厭的風險一樣大，你邊緣你就沒風險」、「錢有準時進帳就好」、「上班最佳狀態，不用交際、沒責任，錢照領」、「薪水有少嗎？沒有的話就沒差，反正職場也是逢場作戲居多」、「上班好同事、下班不認識，閣下直接省略假裝好同事階段，應該高興。」

不過，也有人指出，如果想長期待在該間公司，還是得注意一下人際狀況，「最好這樣還好，遇到公司的地雷與問題時，只有你還在狀況外，一點消息都沒法探聽到會很慘」、「前公司主管兒子滿月，老人都給紅包我沒給，然後公司裁員，我是第一批走的」、「你想升職就不好，躺平就很好」、「當邊緣人默默領薪水啊！小心別被裁掉就好。」

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