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桃園地檢署宿舍開工　中央與地方合作！張善政：估2025年底完工

▲行政院副院長鄭文燦今天與桃園市長張善政等人出席「桃園地檢署檢察官職務宿舍工程開工典禮」，舉起鳳梨與菜頭預祝工程順利完工。（圖／記者沈繼昌攝）

▲行政院副院長鄭文燦今天與桃園市長張善政等人出席「桃園地檢署檢察官職務宿舍工程開工典禮」，舉起鳳梨與菜頭預祝工程順利完工。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「桃園地檢署檢察官職務宿舍工程開工典禮」今天上午舉行，包括行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政等人都出席。鄭文燦指出，本案2020年獲行政院核定交由桃園市政府代辦，使用機關為桃園地檢署，這是一項雙贏的合作；張善政則表示，這項工程由市府與法務部合作，由桃園地檢署提供用地、市府編列預算合作模式興建嶄新檢察官職務宿舍，期盼2025年底前順利啟用，以提供檢察官更優質生活環境。

今天上午的開工典禮除行政院副院長鄭文燦、市長張善政外，出席者還包括法務部次長陳明堂、蔡碧仲、最高檢察署總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝、桃園地檢署檢察長俞秀端、法務部調查局長王俊力、桃園市議會議長邱奕勝等人。

▲「桃園地檢署檢察官職務宿舍工程開工典禮」，張善政市長感謝鄭文燦副院長在市長任內協調促成，才能檢察官職務宿舍能於今日動工。（圖／記者沈繼昌攝）

▲「桃園地檢署檢察官職務宿舍工程開工典禮」，張善政市長感謝鄭文燦副院長在市長任內協調促成，才能檢察官職務宿舍能於今日動工。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政說，檢察官的工作深具挑戰性，也經常會有職務調動，職務宿舍非常重要，桃園地檢署目前已遷移至新的司法園區，但檢察官職務宿舍仍有所不足，員工上下班較為辛苦，市府與法務部合作，除協議將舊司法園區的辦公室、職務宿舍交由市府管理及使用，地檢署提供用地、市府編列預算的合作模式興建嶄新的檢察官職務宿舍，期盼2025年底前能順利啟用，以提供檢察官更優質的生活環境，也提供檢察官更無後顧之憂的生活空間。同時要感謝鄭文燦副院長擔任市長任內啟動協調，才能讓職務宿舍於今日順利動工。

▲鄭文燦致詞表示，這是一項雙贏的合作，提供桃園地檢署團隊更良好的居住環境。（圖／記者沈繼昌攝）

▲鄭文燦致詞表示，這是一項雙贏的合作，提供桃園地檢署團隊更良好的居住環境。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦致詞時表示，本案是2020年獲得行政院核定，交由桃園市政府代辦，使用機關為桃園地檢署，這是一項雙贏的合作，感謝張善政市長上任後接手讓各項工作持續往前走，未來嶄新的「桃園地檢署檢察官職務宿舍」啟用後將有超過50間宿舍，每間約28坪，距離司法園區僅1.2公里，是非常人本友善的宿舍，提供桃園地檢署團隊更良好的居住環境。

▲「桃園地檢署檢察官職務宿舍工程開工典禮」，鄭文燦、張善政市長等人主持動工儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

▲「桃園地檢署檢察官職務宿舍工程開工典禮」，鄭文燦、張善政市長等人主持動工儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

法務部次長陳明堂也說，桃園地檢署工作十分辛苦，本案在排除萬難後以中央提供土地、地方政府編列經費的模式辦理，期盼藉由嶄新的宿舍留住更多有經驗的檢察官，更感謝桃園市政府及桃園市議會團隊的協助。

市府工務局也說明，本案位於桃園區富國段，基地面積約2,000平方公尺，總經費約5億981萬元，將興建1棟地上8層、地下2層鋼筋混凝土建築物，1樓規劃為交誼室、健身休閒室、會議室、物流室及警衛監控室、檢察長宿舍等，另有機車停車空間，2至8樓為檢察官宿舍。另外地下1至2層共設置54個汽車停車位、機水電設備、垃圾資源回收室等社區公共空間。

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