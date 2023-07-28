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桃園男步履蹣跚呆坐街頭　警上前關心詢問...發現他竟是通緝犯

▲桃園市71歲張姓男子昨天傍晚在桃園區正康二街呆坐街頭，員警以為釋身體不適上前詢問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市71歲張姓男子昨天傍晚在桃園區正康二街呆坐街頭，員警以為是身體不適上前詢問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子昨（27）日傍晚在桃園區正康二街步履蹣跚，甚至呆坐街頭，巡邏員警見狀以為是身體不適，上前詢問是否需要協助送醫，結果查證身分時，赫然發現是竊盜案通緝犯！張聲稱因最近身體不佳多次住院，且平常均租屋獨居，並未收到通知，警方仍將其帶回派出所偵訊，依竊盜案押解桃園地檢署歸案。

桃園警分局指出，昨天下午5時許，桃園警分局埔子派出所警員謝瑋倫、黃冠穎巡邏經過桃園區正康二街，發現71歲的張姓男子步履蹣跚且氣喘吁吁呆坐街頭，員警認為張男疑似身體不適，立即上前關懷詢問身體狀況，是否需要協助就醫。

▲桃園警分局員警核對歲張姓男子身分，赫然發現是竊盜通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局員警核對張姓男子身分，赫然發現是竊盜通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警查詢時，張男清楚說出自己身分，員警核對身分時赫然發現張男因涉及竊盜案件遭桃園地檢署發布通緝中，張男驚慌辯稱，最近因心律不整等問題常常住院治療，且因獨自在外租屋生活，並未收到地檢署開庭通知，更不知道要出庭說明，員警詢問身體狀況尚稱穩定後，帶回派出所偵訊，訊畢依竊盜罪嫌押解至桃園地檢署歸案。

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