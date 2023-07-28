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柯文哲嗆前瞻變「錢坑」　鄭文燦反擊：桃市少北市2300億元！

▲▼行政院副院長鄭文燦。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前批評前瞻計畫變「錢沾」，質疑桃園市的軌道建設自籌款從3909億飆升到5518億元，成了龐大錢坑。對此，前桃園市長鄭文燦28日反擊，桃園市正在轉型，重大建設需求高於台北，納入前瞻基礎建設項目較多，如果比較桃園市政府和台北市政府獲得中央統籌分配稅及一般補助款加總計算，「我和柯文哲八年比較，桃園市少了台北市2300億元！」

鄭文燦今日表示，柯文哲對於桃園市政府的財政狀況非常陌生，財政紀律與永續發展當然是政府堅持的前提，合理的建設投入帶來經濟成長及就業機會，才能有良好財政收入，建立正向循環的收支，國家與城市才會進步。

鄭文燦說，桃園市是全台灣成長最快的縣市，他擔任市長時，人口從205萬6000人，到現在增加至230萬人。因此，桃園市需要增加很多交通、教育、文化、社福、環保的需求，需要更大規模的公共建設，才能趕上其他直轄市。桃園市110年度總決算審核報告中提到，桃園市核定辦理1億元以上之重大施政計畫，包括含前瞻基礎建設計畫在內，計有150案，扣除中央補助款外， 未來5年共需要1716億元。

鄭文燦坦言，這個講法好像未來五年桃園市政府一年要編列343億元，但柯文哲當了八年台北市長，應該知道地方政府自償性的經費，都不需要編入公務預算。他舉例，以捷運建設而言，營運收入、土地開發收益、租稅增額收益，這些在計畫核定時，都必須扣除。桃園市政府的150案的自償性財源約1208億元，在計劃核定時都已經確認；因此，桃園市政府五年共須編列重大建設509億元，平均一年102億元，約占本市總預算規模1400億元的7%，政府每年匡列資本支出預算都超過300億元，102億重大建設都足以涵蓋在內。

鄭文燦提及，大家可以去查一下財政部國庫署網站，地方政府的財務狀況，每個月都會公告，也要受到公共債務法的規範。他指出，在擔任市長八年任期中，上任前長短期債務是262億元，而在111年12月卸任時，長短期債務餘額是328億元，桃園市政府每一年編列債務利息都在2億元上下，一直都是六都最低的，最低是106年9千5百萬元，最高是110年2億8000萬元，這些數字都低於其他五都。

鄭文燦表示，桃園市正在轉型，重大建設需求高於台北，納入前瞻基礎建設項目較多，這是差異的原因。但如果比較桃園市政府和台北市政府獲得中央統籌分配稅及一般補助款加總計算，「我和柯文哲八年比較，桃園市少了台北市2300億元！」他強調，得到中央預算挹注最多的台北市，公共建設相對完善的首都，「對於其他縣市要深入了解，也要有同理心，更要看到別人的努力，不要只想貶抑他人。」

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