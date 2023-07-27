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前瞻計畫壓垮地方財政？　鄭文燦釋疑：錯誤訊息

▲▼鄭文燦出席「2024全國藥界賴清德後援會」成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨政府上台後推動前瞻基礎建設計畫，投入8400億挹注全國各地的基礎建設、軌道運輸興建等；但近來選舉接近，該計畫卻遭質疑是毫無財政紀律的大撒幣，軌道建設自籌款甚至變成地方政府的大錢坑。對此，行政院副院長鄭文燦27日說明，整個前瞻計畫的軌道預算大概5000億多，中央編列2200億、另近2000億是自償性基金，剩下才是地方自籌；此外，審查階段也必須提出財務同意承諾書，地方政府有能力支應分擔款，才會核定捷運計畫。

鄭文燦說，雙北投入軌道建設的總預算將近1兆，所以捷運建設目前從台北市擴散到新北市，再擴散到桃園市，這次的前瞻基礎建設計畫是希望三大都會生活圈、北中南，都能發展捷運，另外也包括台鐵優化、高鐵南沿及各項東部鐵路的電氣化等。

鄭文燦表示，所以整個前瞻計畫的軌道預算大概5000億出頭，報載地方政府增加5000億的負債一事，根本就對不起來，整個計畫大概是5000億左右，中央編列2200億，另有40%左右、大概將近2000億是自償性基金，其他才由地方政府編列預算；且編列期程很長，長達8年，政府從2017年到現在，7年當中，中央對地方政府的補助大概增加了1600億，現在到達5933億，顯見蔡政府對地方政府財政特別支持，統籌分配稅跟一般補助款增加非常多。

鄭文燦說，以新北市來講，最近完工的安坑輕軌、淡海輕軌，都是納入前瞻計畫；施工中的北環、南環及萬大線，也都納入前瞻計畫，「所以前瞻計畫對於新北市非常有幫助」。另外，台中三海線、台南捷運、高雄捷運、台中藍線都有所助益，目前整個軌道建設執行率，前三期部分基本上能執行到8成5到9成5之間，未來在第4期、第5期也會把它執行完畢。

「所以說前瞻計畫5000億軌道建設都由地方政府負擔是錯誤訊息。」鄭文燦重申，總計畫5000億出頭，中央負擔2200億、另外將近2000億是自償性預算，「其他部分才是由地方政府編列」。

此外，鄭文燦也提到，而且每個地方政府在申請軌道建設核定支出，都必須提出財務同意承諾書，「也就是說，財務足以負擔才可以申請，這是在審查階段都已經確定，地方政府有能力支應分擔款，才會核定捷運計畫」，想這段時間的評論，基本上對前瞻計畫不太瞭解，對於前瞻計畫又不是用在中央政府的口袋，是用在每個縣市的建設，大家看得到這些建設成果，這就是前瞻計畫。

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