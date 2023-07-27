賣韓團IVE演唱會門票「收到錢秒封鎖」20人受害　惡男輕鬆騙10萬

▲高雄市廖姓男子在網路販售韓國女團IVE門票，被害人匯款後隨即封鎖帳戶，龜山警方日前持拘票南下高雄查獲廖男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓女子熱愛韓國女團IVE，得知韓團欲來台開演唱會，恰巧在網路上發現有販售韓團演唱會門票，開心地依照對方指示匯款，但事後卻遭對方封鎖，才驚覺被詐騙，憤而向龜山警方報案。龜山警方調查發現，高雄廖姓男子涉嫌以相同手法詐騙逾10萬元，受害人超過20人，向桃園地檢署報請指揮偵辦，並持拘票南下高雄市查獲廖男，並查扣犯案用手機一支等證物，警方偵訊後依加重詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

龜山警方指出，日前接獲受害林姓女子報案指出，她非常熱愛韓國女團IVE，在網路上看到廖姓男子以暱稱「VICKY HUANG」之帳號，張貼販賣IVE演唱會門票訊息，她與廖聯繫後，依照其指示匯款至指定帳戶，沒想到馬上被廖封鎖，林女也沒拿到演唱會門票，驚覺被騙不甘損失向警方報案。

▲高雄市廖姓男子在網路販售韓國女團IVE門票，被害人匯款後隨即封鎖帳戶，龜山警方日前持拘票南下高雄，查扣作案用手機等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方識破此手法為典型網購詐騙手法，並自警政署165反詐騙系統資料庫，針對相關帳戶交叉比對，發現遭此手法詐騙的被害人超過20人，總計損失達新台幣10餘萬。警方鎖定設籍高雄市30歲的廖姓男子涉嫌重嫌，隨即向桃檢報請指揮偵辦並核發拘票，日前持拘票南下高雄市三民區將廖男拘提到案，並查扣作案用IPhone 12 Pro手機等證物，偵訊後依加重詐欺罪嫌移送桃檢偵辦。

龜山警分局偵查隊隊長黃仲玟呼籲，網路購物便利但暗藏詐騙陷阱，民眾下單前務必提高警覺多方查證，遇任何可疑手法或話術請立即撥打110或165反詐騙專線求證，以守護自己荷包避免受騙。