柯文哲批前瞻變「錢沾」！交長：他任內很積極爭取　要求補助暴增

▲前台北市長柯文哲批評前瞻變「錢沾」。（資料圖／記者許靖騏攝）

記者李姿慧／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前批評前瞻計畫因通膨和缺工，新任縣市首長壓垮財政，前瞻變「錢沾」。交通部長王國材今(28日)親上火線回應，指柯在任內也積極爭取台北環狀線，經費暴漲421億元，還要中央補助從331.32億增加到595.36億元，他自己任內積極爭取，但否定別縣市爭取。

柯文哲日前在臉書指出，前瞻計畫在各縣市軌道建設進入興建高峰期，已經動工六都、七縣市自籌款受通膨與缺工等影響，從3909億暴增到5518億元，新任縣市首長吃不消，擔心壓垮地方財政，「前瞻」變「錢沾」。國發會卻回應「是地方政府主動提出」，不是中央主導，只是補助經費協助。質疑是不負責任說法，中央等各部會對全台的軌道建設，沒有訂出優先順序，現在把責任撇得一乾二淨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯文哲更說，中央政府不該一再推出這種大撒幣政策，不考慮後果，造成地方債台高築後遺症。他主張軌道建設要統籌規劃，要考慮成本效益，更要考量廠商承造能量。

▲交通部長王國材。（資料圖／記者陳煥丞攝）

交通部長王國材今則回應表示，軌道是公共運輸網路的骨幹，各縣市長如台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市，考量都市發展需求及財政狀況下，依照「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，就都市公共運輸發展情形、路廊規劃、捷運運量、沿線土地發展、財源籌措方式、經濟效益評估及後續營運模式等內容，研提可行性研究及綜合規劃，送交通部審議，爭取中央政府補助。

王國材說，柯文哲前市長任內積極爭取的台北捷運環狀線，就是依上述方式申請補助。其中行政院108.5.31核定之台北市捷運南北環已在施工，原總經費1377.92億元，中央補助331.32億元，台北市112.6.13函報修正計畫，經費大漲至1798.98億元，希望中央補助595.36億元 ;另行政院112.3.29核定捷運東環段，總經費1024.86億元，中央將用公務預算補助202.56億元。

王國材喊話柯文哲，自己任內積極爭取，但否定別縣市爭取，別的縣市也需要軌道建設，尊重各縣市政府提計畫想法，如同柯文哲前市長認為自己任內建設很重要。針對地方軌道建設，中央將盡可能補助，但也期盼地方政府要加強財務紀律。