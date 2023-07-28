柯文哲因「北流1.9億未付工程款」受傷最重　好感度下探0.2

▲柯文哲到新北市中和區烘爐地南山福德宮參拜。（資料照／記者許靖騏攝）



記者陶本和／台北報導

台北流行音樂中心（簡稱北流）近期聲量高漲，這也起因於民眾黨總統參選人柯文哲。根據一間專責網路輿情分析的公司「榮泰創數據」的觀察，爭議點最大的在於「北流1.9億未付工程款」，而這也促使柯文哲的好感度下滑，從最高點的0.35，一度低於0.2。

柯文哲本來要在北流開演唱會，但申請遭拒而爆出「太監說」，雖然他隨即道歉，但後續引發一連串包括，「北流磁磚脫落外牆龜裂」，以及「北流1.9億未付工程款」等，讓北流相關議題成為網路討論焦點之一。

根據一間最新專責網路輿情分析的公司「榮泰創數據」，從7月1日至7月27日的觀察，北流的聲量達到將近10萬則，而起源也來自柯文哲本來想在北流舉行演唱會，但北流以不符合規定為由拒絕，他大嘆「世態炎涼」，還稱「這種事太監就解決掉，不會到皇上那裡」，立即引起討論，當天聲量就來到1萬3572則的高點。

▼網路輿情分析公司「榮泰創數據」分析柯文哲在「北流」事件後，對其好感度的影響。（圖／榮泰創數據授權提供）



創數據指出，在7月16日時，臉書粉專「我是崴爺」分享北流磁磚掉落、牆壁出現裂縫的照片，並稱他周日（15）日首次到訪台北流行音樂中心，質疑明明是2020年才落成的建築，看起來卻破破爛爛，引起網友質疑這個耗資數十億的公共建築，卻有公共安全等疑慮；隨後，18日也有媒體報導，北流落成啟用已三年，但柯市府與廠商之間1.9億工程款爭議卻仍未「結案」，導致該筆款項仍以月增80萬元利息持續累計，迄今利滾利已累積至近千萬元。

根據創數據的觀察分析，「北流」與「柯文哲」等關鍵字引發相關之議題，包括「柯文哲演唱會」、「柯文哲太監說爭議」、「北流磁磚脫落外牆龜裂」及「北流1.9億未付工程款」都是聲量相對高點；而從聲量正負圖可以看出，以上幾個事件的好感度（P/N值）都不高，最高僅0.2，表示負面聲量都超過正面聲量5倍以上，其中「北流1.9億未付工程款」討論度最高，負面聲量也最多。

有關北流事件對柯文哲的好感度影響上，創數據指出，「柯文哲」的好感度從7月1日開始有波動且持續下滑，從最高點0.35，甚至一度低於0.2；他們認為，在29日柯文哲的演唱會結束後，柯文哲的好感度是否能止跌回升，則有待進一步觀察。

▲▼網路輿情分析公司「榮泰創數據」分析柯文哲在「北流」事件後，對其好感度的影響。（圖／榮泰創數據授權提供）