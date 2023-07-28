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大陸 大陸焦點 特派現場

成都世大運開幕式僅100分鐘　美少女化身「小辣椒」領運動員進場

▲成都世大運開幕式選手引導員。（圖／翻攝紅星新聞）

▲成都世大運開幕式由4所學校上百名大學生擔任選手引導員。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

2023成都世大運將於今（28）日舉行開幕式，來自全球110個國家及地區的近萬名運動員將陸續登場，角逐269枚金牌。據悉，本屆開幕式僅100分鐘，創歷屆時長最短紀錄，同時，表演項目也僅進行15分鐘，將以四川「巴蜀文化」貫穿開幕式。值得注意的是，百名美少女引導員在4個月的訓練後，從小青椒華麗轉身成為「小辣椒」，成為開幕式上一大亮點。

▲2023成都世大運開幕式煙火彩排。（圖／CFP）

▲2023成都世大運開幕式煙火彩排。（圖／CFP）

《羊城晚報》報導，成都大運會開幕式上，大量的技術裝備來自廣東。憑藉著廣東在舞台裝備和藝術科技領域的獨特優勢，創作團隊依託技術支撐，專門研發了40台激光（雷射）設備，實現在舞台上呈現太陽粒子的藝術效果。

成都世大運開幕式倒數計時並未採取「從10開始」的一般模式，而是由「12」開始倒數，創意來自於三星堆太陽神鳥的12道尾翼，開幕式總導演陳維亞透露，「太陽神鳥這一圖騰將貫穿整個開幕式，製作團隊還特意研發了一種激光裝置，在不同時刻作為太陽神鳥的意象發出耀眼的光芒。」

▲成都世大運開幕式選手引導員。（圖／翻攝紅星新聞）

▲美少女引導員經過4個月的集訓，將擔任引導選手的舉牌工作。（圖／翻攝紅星新聞）

此外，本屆開幕式還融入許多「巴蜀文化」，包括名聞中外的「川劇變臉」及美少女引導員「小辣椒」們身上的紅色裙裝等。運動員入場時踏著七彩光路打造的「錦繡前程」，代表著運動員順著中國四大名繡之一的「蜀繡」織就的「錦繡之路」，也就是年輕人走上成就之路。

擔任引導員的大一學生歐陽鳴蔚來自成都航空技術學院，有著一副甜美的笑容，她表示，經過4個月的練習，從10分鐘、20分鐘到半小時，光是身姿挺拔的站立練習，都需要一點點地增加訓練量來強化，「汗水迷了眼睛、嘴角有點發酸、小腿開始顫抖，都不影響從容的姿態，只有老師喊停的一刻，大家才會一秒切換痛苦表情包。」

在運動員進場環節，引導第一支代表團入場的「小辣椒」需要舉牌超過1小時，最短的也超過40分鐘。歐陽鳴蔚強調，練習的過程中，酷暑和暴雨都經歷過，凌晨一兩點的校園她們也見過，「穿高跟鞋的腳痛、長時間舉牌的手麻更是每個人都有過的感受，「不過，有這樣的機會太難得了，什麼困難都可以克服，我們自己下來調整。」

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